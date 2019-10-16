Экономика
RT на русскомЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
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Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.
Москва 24 08:24
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Армия и оружие
Сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем
Армия Сирии установила полный контроль над Манбиджем и его окрестностями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 06:33
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки мечтал стать вором в законе
Челябинец Михаил Федорович, подозреваемый в убийстве 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной, продававшей свою машину Audi Q5, грезил о воровской жизни.
URA.Ru 08:53
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском 07:51
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru вчера в 10:34
Армия и оружие
ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку
Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.
Газета.Ru 06:26
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Футбол
Агуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат 10:35
Космос
Гранит науки: Обнаружена первая известная экзопланета с дождем и водяными облаками
Эхо Москвы вчера в 07:52
Здоровье
Названы ранние признаки рака кишечника
По данным статистики, около 90% людей со злокачественной опухолью в кишечнике имеют всего один или несколько симптомов.
Московский Комсомолец 09:15
Экономика
Почти $8200. Курс Bitcoin продолжил падение
Омкар Годбоул заявлял, что дневные и 4-х часовые графики указывают на падение биткоина до недавних минимумов ниже $7800.
РБК 02:55
Здоровье
Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет
В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
Medvestnik.ru вчера в 13:54
Музыка
Билли Айлиш обокрали во время концерта
Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.
ФедералПресс 09:01
Общество
S7 получила разрешение на полеты в Грузию
Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия).
ТАСС 10:38
Политика
Киев требует распустить ДНР и ЛНР
Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Капитал страны 02:00
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11