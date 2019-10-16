с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Политика Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Происшествия Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.

Армия и оружие Сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем Армия Сирии установила полный контроль над Манбиджем и его окрестностями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Общество Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Происшествия Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки мечтал стать вором в законе Челябинец Михаил Федорович, подозреваемый в убийстве 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной, продававшей свою машину Audi Q5, грезил о воровской жизни.

Армия и оружие Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.

Политика Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.

Происшествия Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.

Армия и оружие ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Футбол Агуэро попал в автомобильную аварию Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.

Здоровье Названы ранние признаки рака кишечника По данным статистики, около 90% людей со злокачественной опухолью в кишечнике имеют всего один или несколько симптомов.

Экономика Почти $8200. Курс Bitcoin продолжил падение Омкар Годбоул заявлял, что дневные и 4-х часовые графики указывают на падение биткоина до недавних минимумов ниже $7800.

Здоровье Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.

Музыка Билли Айлиш обокрали во время концерта Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.

Общество S7 получила разрешение на полеты в Грузию Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия).

Политика Киев требует распустить ДНР и ЛНР Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Политика Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.

Происшествия Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.