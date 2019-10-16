Экономика
RT на русскомЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
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Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
Общество
Медведев напомнил о дорожных проблемах в Приморье, Крыму и на Чукотке
В рамках проекта предусмотрены контракты на содержание и ремонт около 7 тыс. объектов. Из них больше половины — местного значения.
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В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС
Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.
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Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
Космос
Миссия NASA нашла жизнь на Марсе 40 лет назад
Авто
Представлена базовая версия электромобиля Porsche Taycan
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Экономика
Военные расходы России пересчитали по-новому
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала в Сети, что снова стала блондинкой
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Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба
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Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Политика
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Общество
Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России
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Политика
Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Футбол
Адриано сделал предложение своей девушке в туалете
Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Фигурное катание
Российскую фигуристку Кошевую дисквалифицировали на два года за допинг
Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Общество
Появилась информация о возможном отказе Вьетнама от зерна из России
Чиновники Вьетнама сообщают о пяти подобных случаях и выражают опасения, что прежние поставки также были с сорняком.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с участием Porsche и такси в Москве
На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль Porsche и такси, в результате аварии пострадали четыре человека.
Хоккей
«Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
Московский «Спартак» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова приняла решение больше не выступать за Россию, и сменить спортивное гражданство.
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Наука
Власти Малави опровергли наличие вируса Эболы в стране
Правительство Малави опровергло опасения по поводу возможной вспышки Эболы в стране после того, как случай подозрения на заболевание был зафиксирован в северном районе Каронга, граничащем с Танзанией.
Политика
Франция и Германия увидели позитивное развитие минских соглашений
Франция и Германия приветствуют прогресс в реализации минских соглашений, а также ожидают проведения встречи в «нормандском формате».
Общество
Новый законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму
Группа депутатов Госдумы во главе с двумя лидерами фракций - Сергеем Неверовым ("Единая Россия") и Владимиром Жириновским (ЛДПР) - внесла в Госдуму законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".