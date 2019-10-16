с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.

Экономика Военные расходы России пересчитали по-новому Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).

Шоу-бизнес Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.

Общество Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об увеличении средней продолжительности жизни россиян за восемь месяцев 2019 года до 73,6 лет.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Спорт Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова приняла решение больше не выступать за Россию, и сменить спортивное гражданство.

Кино «Джокер» снова возглавил российский прокат Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.

Наука Власти Малави опровергли наличие вируса Эболы в стране Правительство Малави опровергло опасения по поводу возможной вспышки Эболы в стране после того, как случай подозрения на заболевание был зафиксирован в северном районе Каронга, граничащем с Танзанией.

Общество Новый законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму Группа депутатов Госдумы во главе с двумя лидерами фракций - Сергеем Неверовым ("Единая Россия") и Владимиром Жириновским (ЛДПР) - внесла в Госдуму законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.