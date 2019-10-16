Экономика

RT на русскомRT на русскомЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось
Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила
 пресс-служба компании.
РБК07:23

Подробнее о событии

«Лукойл» раскрыл принципы новой дивидендной политики

Ведомости14:05

МОЭСК планирует выплатить первые промежуточные дивиденды

РИА Новости10:32

Акционеры «Лукойла» обсудят снижение уставного капитала

Известия09:16

ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше

Коммерсантъ07:43

Котировки «ЛУКОЙЛа» ускорили рост на новостях о промежуточных дивидендах

Интерфакс07:16

Акции «Лукойла» на Мосбирже растут на 3,1% на фоне новостей о дивидендах

ТАСС09:07

ЛУКОЙЛ направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток

РБК07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

РИА Новости вчера в 04:27
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

RT на русском 12:38
Футбол

Черчесов принял участие в форуме AEFCA

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
Футбол

Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией

Lenta.ru 14:52
Единоборства

Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева

Sportbox.RU вчера в 18:10
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Общество

Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об увеличении средней продолжительности жизни россиян за восемь месяцев 2019 года до 73,6 лет.
Известия 04:49
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.
ТАСС 15:59
Технологии

Wargaming показала свою реализацию трассировки лучей для WoT

Игромания.ру вчера в 16:45
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Космос

Первый космический лифт появится к 2050 году

Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today 14 октября в 07:56
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Российская газета 07:18
Спорт

Рассказываем, как в Алтайском крае развивается массовый спорт

В период с 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" определена цель по увеличению доли жителей Алтайского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,5%.
Катунь 24 10:00
Политика

Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию

Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Новостной фронт 06:04
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Здоровье

Лимаренко рассказал «России 24» про высокие зарплаты сахалинских врачей и другие прелести островной медицины

О работе властей по модернизации здравоохранения на островах рассказал в интервью для федерального телеканала "Россия 24" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Сахалин.Инфо вчера в 23:41
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Lenta.ru 19:26
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

РБК 02:05
Гаджеты

Samsung патентует смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

Astera 12:39
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 14 октября в 21:46
Происшествия

Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Авто

Несколько компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре

32CARS.ru 04:05
Финансы

Bloomberg оценил потери РФ от дедолларизации в $7,7 млрд

По подсчетам Bloomberg, РФ потеряла $7,7 миллиарда в валютных резервах после того, как приняла решение заменить доллары на евро, юани и золото.
Pravda.Ru вчера в 09:30
Экономика

Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.
РБК 17:00
Происшествия

Машина насмерть сбила двух человек на трамвайной остановке в Улан-Удэ

В Улан-Удэ вылетевший на трамвайную остановку автомобиль насмерть сбил двух человек, сообщает "Ариг Ус".
Вести.Ru 14 октября в 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное