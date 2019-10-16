с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

Политика МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

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Происшествия Задержан вице-губернатор Тамбовской области Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Футбол «Милан» понес рекордные убытки по итогам прошлого сезона «Милан» объявил о том, что в сезоне-2018/19 клуб понес рекордные убытки в своей истории.

Политика Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями» Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.

Политика В Польше партия Ярослава Качиньского побеждает на выборах На правительственных выборах в Польше побеждает «Право и справедливость» (PiS). Правящей партией руководит политик Ярослав Качиньский.

Шоу-бизнес Ягудин показал фото Тотьмяниной после операции Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал об операции, которую перенесла его жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина.

Авто Volkswagen представил Atlas Cross Sport Компания Volkswagen рассекретила укороченный вариант продающегося в США кроссовера Atlas, который российским покупателям известен под именем Teramont.

Теннис Хачанов отыграл пять матчболов и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля Хачанов 8 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету немца 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. В ходе третьего сета Хачанов отыграл пять матчболов.

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Общество «Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.

Общество Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.

Игры Chernobylite вышла в ранний доступ Польская студия The Farm 51 выпустила в ранний доступ Steam свой чернобыльский хоррор Chernobylite.

Происшествия В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.

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Армия и оружие В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, удивлен ли Кремль масштабом турецкой операции на севере Сирии.

Политика Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.

Авто Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.