Экономика
RT на русскомЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
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Происшествия
В Петербурге менеджер солиста Rammstein ударил охранника
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Гаджеты
Стала известна цена и дата выхода Xiaomi Mi Mix 4
Общество
Россия оказалась пятой с конца в рейтинге репутации стран
Наша страна заняла 51-ю строчку между Нигерией и Саудовской Аравией, - пишет журнал "Форбс". Россия немного улучшила свои позиции.
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
Транспорт
ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддержал отказ от применения камер на треногах, но заявил, что измерения могут быть неточными, если данные о собственной скорости будут брать с GPS и бортового компьютера автомобиля.
Политика
Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Единоборства
Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева
Кино
В новой «Матрице» сыграет звезда «Как я встретил вашу маму»
Американский актер, комик и четырехкратный номинант «золотого глобуса» Нил Патрик Харрис присоединился к актерскому составу четвертой части культовой фантастической франшизы «Матрица».
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в избиении мужчины до смерти в Красноярске
Суд в Красноярске избрал меру пресечения двум подозреваемым в избиении до смерти местного жителя.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
Армия и оружие
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Политика
В США представили законопроект по санкциям против Турции
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с турецкой военной операцией в Сирии.
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Авто
В России началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x
Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Здоровье
Минздрав подсчитал количество алкоголиков в России
Как сообщает ToDay News Ufa, в России потребление алкоголя за 10 лет уменьшилось в 1,5 раза до 9,3 литра.