Экономика

RT на русскомRT на русскомЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
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с чего всё началось
Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила
 пресс-служба компании.
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