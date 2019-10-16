Экономика

RT на русскомRT на русскомЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
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с чего всё началось
Одна из крупнейших в России нефтяных компаний, «Лукойл», меняет дивидендную политику – такое решение принял
 в среду, 16 октября, совет директоров компании.
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