с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Авто Ford проводит тесты нового внедорожника Компания Ford вывела на тесты новый внедорожник, который придет на смену Mondeo/Fusion.

Политика Путин раскритиковал главу Иркутской области за работу после паводков Президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка в Иркутской области.

Политика Белоруссия объявила о готовности к диалогу с НАТО Дапкюнас сообщил о готовности к диалогу во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, которая состоялась в рамках открытия в Минске программы НАТО «Наука ради мира и безопасности».

Происшествия Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.

Политика МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Происшествия Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Здоровье В России снизилось число алкоголиков В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране за десять лет число зависимых от алкоголя снизилось на 37%, с 2,08 миллионов до 1,3 миллиона человек.

Политика Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.