с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Космос SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.

Происшествия Более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии На всей территории автономного сообщества во второй день протестов арестовали не менее 25 человек, по меньшей мере 74 получили ранения различной степени тяжести.

Энергетика На Украине газ для населения подешевел на 4,9% Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

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Финансы Россия увеличила вложения в госбумаги США В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.

Общество Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2 Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».

Космос Исследователи описали сценарий конца света Специалисты выяснили, сколько еще будет существовать Солнце, а также какой примерный сценарий исчезновения Земли.

Политика Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что надо с пониманием отнестись к ситуации с исполнением гимна России в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.

Культура Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов» Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Армия и оружие Американцы создали трижды беспилотный танк Новинка, получившая имя Ripsaw M5 Robotic Combat Vehicle (RCV), представляет собой многофункциональный гусеничный комплекс с автопилотом.

Общество РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.

Футбол Шомуродов прокомментировал лидерство «Ростова» в РПЛ Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал лидерство своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение» Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".

Экономика Углеродные налоги пошли на выброс На деле низкий рост экономики РФ делает вопрос нейтральным для всех: вероятность того, что Россия в ближайшие годы станет резко наращивать выбросы парниковых газов, очень невелика, и сам по себе законопроект Минэкономики этого не изменит.

Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

Авто Porsche Taycan 4S: представлена новая модификация электрокара Как и старшие Taycan Turbo и Turbo S, исполнение 4S имеет пневмоподвеску, а вот карбон-керамические тормоза данной модификации не положены.

Политика Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.

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Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

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Транспорт В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей Погрешность аппарата составит 1 км/ч, а максимальная фиксируемая скорость — 300 км/ч.