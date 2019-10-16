Экономика

RT на русскомRT на русскомЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось
Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила
 пресс-служба компании.
РБК07:23

Подробнее о событии

Котировки «ЛУКОЙЛа» ускорили рост на новостях о промежуточных дивидендах

Интерфакс07:16

МОЭСК планирует выплатить первые промежуточные дивиденды

РИА Новости10:32

Акционеры «Лукойла» обсудят снижение уставного капитала

Известия09:16

ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше

Коммерсантъ07:43

«Лукойл» раскрыл принципы новой дивидендной политики

Ведомости14:05

Акции «Лукойла» на Мосбирже растут на 3,1% на фоне новостей о дивидендах

ТАСС09:07

ЛУКОЙЛ направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток

РБК07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Авто

Первый электромобиль Volvo будет называться XC40 Recharge

Автоновости дня 07:35
Космос

SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников

Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Телеканал 360° 08:09
Происшествия

Более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии

На всей территории автономного сообщества во второй день протестов арестовали не менее 25 человек, по меньшей мере 74 получили ранения различной степени тяжести.
РБК вчера в 19:21
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Спорт

Рассказываем, как в Алтайском крае развивается массовый спорт

В период с 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" определена цель по увеличению доли жителей Алтайского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,5%.
Катунь 24 10:00
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском 21:56
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 21:08
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
Космос

Исследователи описали сценарий конца света

Специалисты выяснили, сколько еще будет существовать Солнце, а также какой примерный сценарий исчезновения Земли.
Pravda.Ru 14 октября в 13:22
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Политика

Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что надо с пониманием отнестись к ситуации с исполнением гимна России в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:36
Культура

Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»

Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:41
Армия и оружие

Американцы создали трижды беспилотный танк

Новинка, получившая имя Ripsaw M5 Robotic Combat Vehicle (RCV), представляет собой многофункциональный гусеничный комплекс с автопилотом.
Популярная механика 07:41
Общество

РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда

Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Футбол

Шомуродов прокомментировал лидерство «Ростова» в РПЛ

Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал лидерство своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 21:20
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Экономика

Углеродные налоги пошли на выброс

На деле низкий рост экономики РФ делает вопрос нейтральным для всех: вероятность того, что Россия в ближайшие годы станет резко наращивать выбросы парниковых газов, очень невелика, и сам по себе законопроект Минэкономики этого не изменит.
Коммерсантъ 18:21
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Авто

Porsche Taycan 4S: представлена новая модификация электрокара

Как и старшие Taycan Turbo и Turbo S, исполнение 4S имеет пневмоподвеску, а вот карбон-керамические тормоза данной модификации не положены.
Allcarz.ru вчера в 08:44
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости 13:30
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Политика

Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»

В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Lenta.ru 17:49
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 09:17
Политика

Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком

Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Погрешность аппарата составит 1 км/ч, а максимальная фиксируемая скорость — 300 км/ч.
RT на русском 18:43
Происшествия

В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

РИА Новости 14:01
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Происшествия

Россиянка умерла после родов из-за бездействия врачей

Lenta.ru 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное