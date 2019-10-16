Экономика
RT на русскомЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.
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Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
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Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
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Глава ДНР предложил демонтировать «больную государственность Украины»
Накануне Киев потребовал «распустить» ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений.
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
Происшествия
В центре Москвы водитель машины ударил пассажира ножом
В столичном главке полиции сообщили, что в Москве водитель автомобиля Skoda ударил пассажира ножом, после чего завладел сумкой с его личными вещами и деньгами.
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Финансы
Российский рынок акций открылся ростом индексов
Торги на российском рынке акций открылись в среду умеренным ростом цен основных "голубых фишек" на фоне улучшения внешней конъюнктуры: в США неплохо стартовал сезон квартальных отчетов, а в Европе был отмечен прогресс в переговорах по Brexit.
Транспорт
Открытие скоростной трассы М-11 Москва — Петербург состоится в ноябре
В среду стало известно, когда запланировано завершение строительства автомобильной трассы М-11 Москва — Петербург, передаёт ТАСС.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Армия и оружие
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии, заявил, что не видит никаких проблем в российской помощи правительству САР.
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Происшествия
Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей
Родственники и знакомые Хачатуряна утверждают, что отец не истязал дочерей, а пытался их воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами», сообщили адвокаты, которые сейчас знакомятся с материалами дела.
Армия и оружие
Сергей Лавров рассказал о диалоге Дамаска с курдами
9 октября Турция начала на севере Сирии операцию «Источник мира».
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13.1.3 c исправлением ошибок в iPhone и iPad
В прошлом месяце Apple выпустила iOS 13.1.1 и выпустила iOS 13.1.2 всего через два дня.
Религия
Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
Как ожидается, Синод обсудит ситуацию с Элладской церковью после решения ее Архиерейского собора относительно признания ПЦУ.
Происшествия
Суд арестовал Егора Лесных за нападение на росгвардейца
Политика
Париж и Берлин приветствуют сдвиги в выполнении Минских соглашений
Франция и Германия приветствуют сдвиги, которые произошли недавно в выполнении минских договоренностей по Донбассу, а также ожидают проведения встречи в "нормандском формате" в Париже, следует из совместного заявления.
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Технологии
Wargaming показала свою реализацию трассировки лучей для WoT
Здоровье
Минздрав поможет родителям с незарегистрированными лекарствами
Министерство здравоохранения сделает памятку для родителей, чьи дети нуждаются в незарегистрированных лекарствах.
Культура
Ольга Кормухина нашла плагиат в кавере Гагариной на «Кукушку» Цоя
Певица Ольга Кормухина подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на композицию Виктора Цоя "Кукушка".
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов
Футбол
Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ
Общество
Эксперты поместили Россию на пятую с конца строчку в рейтинге репутации
Россия заняла 51-е место, улучшив позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом — тогда эксперты поместили страну на 52-ю строку.
Политика
Эрдоган резко раскритиковал главу МИД Германии
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с резкой критикой в отношении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который выступил за ограничение экспорта оружия в Турцию на фоне проводимой в Сирии операции против курдов, сообщает издание Bild.
Экономика
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Ранее в среду, 16 октября, эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали среднюю цену на хлеб в крупнейших городах России и выяснили, где он стоит дороже всего, а где — дешевле.