с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Политика МИД России объяснил задержание дипломатов США в Северодвинске МИД России подтвердил «Коммерсанту» задержание американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область) и объяснил, почему оно произошло.

Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

Политика Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.

Хоккей «Спартак» уступил «Сибири» и проиграл 3-й матч подряд «Спартак» проиграл 3-й матч подряд и 12-й из 19 в сезоне. «Сибирь» набрала очки 2-й матч подряд и выиграла 9-й матч из 17 в сезоне.

Фигурное катание Фигуристку Кошевую дисквалифицировали за допинг Бронзовый призёр зимней Универсиады-2019 в Красноярске Александра Кошевая дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Происшествия Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.

Армия и оружие Трамп заявил, что не давал согласие на операцию Турции в Сирии Президент США Дональд Трамп в среду отверг предположения, будто бы он открыл путь турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану к операции "Источник мира" против курдов на северо-востоке Сирии.

Общество Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".

Политика Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера» 16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Здоровье О чем предупреждает «ком в горле» "Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.

Здоровье Планового показателя по продолжительности жизни России достичь не удалось Три из пяти плановых показателя достигнуты не были. Так, ожидаемая продолжительность жизни по итогам прошлого года составила 72,9 лет.

Общество «Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Происшествия СК задержал главу администрации Новочеркасска Главное следственное управление Следственного комитета России (СКРФ) задержало главу администрации города Новочеркасск Ростовской области Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки.

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.

Общество Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.

Общество Суд приговорил экс-директра РФБ Домани к шести годам колонии Чертановский суд Москвы приговорил бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани к шести годам колонии.

Происшествия В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.

Кино «Джокер» снова возглавил российский прокат Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.

Общество Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.

Общество Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.