с чего всё началось

Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики. Компания по-прежнему намерена выплачивать дивиденды своим акционерам дважды в год, но теперь будет направлять на эти выплаты не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Здоровье Губернаторы ЦФО обсудили с полпредом нацпроект «Здравоохранение» 16 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в ЦФО.

Общество Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.

Общество В Японии могут перенести парад к интронизации императора из-за тайфуна Правительство Японии рассмотрит возможность переноса парада по случаю вступления на престол императора Нарухито, запланированного на 22 октября, из-за тайфуна «Хагибис».

Общество В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.

Общество В Египте археологи обнаружили более 20 древних саркофагов Археологи обнаружили более 20 древних деревянных саркофагов возле египетского города Луксор.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.

Происшествия В центре Саратова росгвардеец захлебнулся рвотой Источник в правоохранительных органах рассказал изданию «Новости Саратова», что в центра города нашли труп росгвардейца, который, предположительно, захлебнулся рвотой.

Происшествия Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.

Происшествия Фигуранту «московского дела» Губайдулину смягчили обвинение Следственный комитет России (СКР) смягчил обвинение фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину, пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката обвиняемого Максима Пашкова.

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Гаджеты Xiaomi выпустила массивный 34 изогнутый игровой монитор и 23,8 монитор Недавно компания выпустила в Китае два игровых монитора — один с массивным 34-дюймовым дисплеем, а другой с 23,8-дюймовым экраном.

Происшествия Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста» Что произошло и почему кот сбежал из-под "домашнего ареста", Маргатире Римар неизвестно.

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Политика CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.