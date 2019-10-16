Экономика

ВедомостиВедомости«Лукойл» раскрыл принципы новой дивидендной политики

К закрытию во вторник рост составил 1,2% при росте индекса Мосбиржи на 0,5%. «Новая дивидендная политика подразумевает, что весь свободный денежный поток компания будет направлять либо на обратный выкуп, либо на дивиденды, а покупки новых активов, например, за рубежом будет финансироваться за счёт долга», – поясняетстарший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.
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