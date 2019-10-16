Экономика
Ведомости«Лукойл» раскрыл принципы новой дивидендной политики
К закрытию во вторник рост составил 1,2% при росте индекса Мосбиржи на 0,5%. «Новая дивидендная политика подразумевает, что весь свободный денежный поток компания будет направлять либо на обратный выкуп, либо на дивиденды, а покупки новых активов, например, за рубежом будет финансироваться за счёт долга», – поясняетстарший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Авто
УАЗ оснастит свои автомобили новыми опциями
Армия и оружие
Южная Корея представила макет нового истребителя KF-X
Компания Korea Aerospace Industries (KAI) представила полноразмерный макет собственного истребителя KF-X.
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Происшествия
Жители Архангельска привязали мужчину к столбу и устроили самосуд
Футбол
Бесчастных стал главным тренером ФК «Факел»
Политика
О чем говорит требование Киева распустить ДНР и ЛНР
По сути речь идет о требовании полной капитуляции ДНР и ЛНР перед тем, как начать переговоры по мирному урегулированию.
Общество
«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник
В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Политика
В Кремле не обсуждают создание «зеленой» партии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании "зеленой" партии на повестке дня Кремля не стоит.
Экономика
Выручка Huawei за девять месяцев выросла на 24,4%
Выручка китайской телекоммуникационной корпорации Huawei от продаж с января по сентябрь текущего года выросла на 24,4%, до 610,8 млрд юаней ($85,6 млрд по курсу на конец сентября).
Происшествия
СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах
В сентябре масштабные обыски по делу ФБК прошли в 40 городах России.
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Происшествия
Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
Авто
В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos
Автомобиль предназначен в первую очередь для рынка Индии и будет стоить дешевле, чем Kia Seltos.
Происшествия
В Екатеринбурге ищут пропавшую студентку медицинского университета
В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета Анна Ивонина.
Политика
Зеленский назвал условие имплементации «формулы Штайнмайера»
« Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе Донбасса, если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, — заявил Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
Происшествия
На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.
Политика
МИД Украины придумал объяснение встрече Эрдогана с депутатами от Крыма
В МИД Украины попытались дать объяснение тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российской делегацией в Анкаре 12 октября пожал руки двум депутатам Госдумы от Крыма Наталье Поклонской и Руслану Бальбеку.
Космос
Определен возраст льда на лунных полюсах
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Транспорт
Стала известна дата открытия трассы М-11 Москва-Петербург
Первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов назвал сроки запуска трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, сообщает РИА "Новости".
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Происшествия
«Аэрофлот» признали потерпевшим по делу против замглавы компании
"Аэрофлот" признали потерпевшим по делу о хищении 250 миллионов рублей заместителем гендиректора компании Владимиром Александровым, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где во вторник рассматривается апелляционная жалоба на его арест.