Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года

Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
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«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года

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«Лукойл» допустил рост цены на нефть до $90 за баррель

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ОПЕК+ будет оказывать доминирующее влияние на нефтяные цены до 2035 года - ЛУКОЙЛ

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
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