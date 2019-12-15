Энергетика
Интерфакс«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
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Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Происшествия
В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях у здания Рады
В киевской полиции сообщили, что два ее сотрудника пострадали в результате столкновений с протестующими около Верховной рады, полицейских пришлось госпитализировать.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Армия и оружие
В России идут испытания уникального зенитного комплекса «Деривация-СВ»
Появилось видео испытаний уникального российского зенитного комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Эта система разработана ЦНИИ «Буревестник».
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Происшествия
Российского депутата подозревают в убийстве
Председатель фракции «Единая Россия» Переславля-Залесского Ярославской области Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, передает РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников
На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Хоккей
Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала фото из церкви
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, за состоянием которой пристально следят поклонники и пресса, опубликовала новое фото.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Хоккей
Никита Зайцев подал документы на канадское гражданство
Известный телеграм-канал «MASH» сообщил, что российский защитник уже подал необходимые документы для смены гражданства.
Происшествия
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области
Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
17 декабря в руководстве РУСАДА сообщили о получении 15 дел от коллег из WADA по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Политика
Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР
Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.