Энергетика
Интерфакс«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
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Спорт
Велогонщик Закарин задумался о смене гражданства из-за отстранения РФ
GodingImages / PA Images Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх, даже если это будет возможно лишь под нейтральным флагом.
Происшествия
У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции
Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Политика
Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству
Экс-президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Мадонна отправилась на отдых с 26-летним возлюбленным
Всемирно известная певица Мадонна отправилась на отдых в Майами с новым возлюбленным и с дочерью.
Общество
Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и ЕС с 2018 года
Согласно результатам социологического исследования, доля россиян, хорошо относящихся к Соединенным Штатам, по сравнению с маем 2018 года увеличилась более, чем вдвое - с 20% до 47%.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность
Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военачальнику Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Кино
Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» вошел фильм Кантемира Балагова «Дылда» о жизни двух женщин в постблокадном «Ленинграде».
Наука
Замороженная кровь для переливания помогла детям выжить не хуже свежей
Американские специалисты смогли узнать, что замороженная кровь человека для переливания помогла детям выжить не хуже, чем свежая кровь.
Шоу-бизнес
РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы
Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Происшествия
В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве
По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, 14 декабря в Троицкой Слободе Переславля-Залесского было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Авто
На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4
АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
Армия и оружие
Испытания зенитного комплекса «Деривация» впервые показали на видео
Боевая машина российского зенитного артиллерийского комплекса 2С38, созданного ЦНИИ "Буревестник", проходит тестирование на полигоне под Нижним Новгородом.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части
Уголовное дело возбудили из-за дедовщины в воинской части в Забайкалье, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 69,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 26,3 копейки - до 69,6801 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 62,5326 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Культура
«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Студия "Квартал 95" посвятила еще один номер бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, в котором "извинился" перед ней за предыдущую песню, видео выступления опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук (позже видео было удалено).
Армия и оружие
Корабль ЧФ взял на сопровождение эсминец США в Чёрном море
Малый ракетный корабль Черноморского флота России «Вышний Волочёк» взял на сопровождение американский эсминец Ross, вошедший в юго-западную часть акватории Чёрного моря.
Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.