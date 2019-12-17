Энергетика
Интерфакс«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
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Общество
Глава Минприроды объяснил необходимость сжигания мусора
Сжигание мусора является крайней мерой, однако в некоторых случаях такая мера необходима, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Политика
Путин запретил экс-сотрудникам ФСБ выезд за рубеж
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он запрещает экс-сотрудникам ФСБ выезжать за рубеж в течение пяти лет.
Происшествия
Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя
В Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22, сообщили в Минобороны.
Хоккей
«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов
Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против подозреваемого в убийстве депутата
Уголовное дело возбудили против главы фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве знакомого в состоянии алкогольного опьянения.
Армия и оружие
В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения
Экономика
Доля иностранных арендаторов жилья в Москве выросла на 25%
По данным экспертов компании, основная доля зарубежных нанимателей (59%) – представители стран Азии, 27% приходится на европейцев, 14% – на граждан США.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
Российский мультипликационный фильм режиссера Константина Бронзита занесли в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Политика
На Украине рассказали о «зеленых человечках» на саммите «нормандской четверки»
Во время саммита «нормандской четверки» в Париже на территории Елисейского дворца присутствовали российские «зеленые человечки», заявил генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко в беседе с изданием «Факты».
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Армия и оружие
Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания
Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
Автоспорт
Williams взяла на работу экс-юниора Red Bull Тиктума
В заявлении Williams сказано, что Тиктум будет полностью погружен в работу с командой как на трассе, так и на базе, где будет заниматься на симуляторе для помощи в совершенствовании машины.
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению во взятке
Следователи задержали экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Политика
Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000
Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, выполнил контракт на поставку за рубеж партии винтовок ORSIS T-5000.
Политика
Очередной этап трехсторонних переговоров по газу состоится 19 декабря
Очередной раунд трехсторонних переговоров по газу между Евросоюзом, Россией и Украиной состоится в четверг, 19 декабря.
Происшествия
СК проверит причастность 40 человек к делу главы ингушского центра «Э»
«Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата», — сообщил собеседник информагентства.
Кино
Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»
Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.
Происшествия
Оставленный в машине ребенок погиб на Урале
В селе Покровское недалеко от Каменска-Уральского в Свердловской области погиб полуторамесячный ребенок, оставленный в машине родителями.
Общество
Большинство россиян хорошо относятся к США и ЕС
В уходящем году граждане России стали лучше относиться к Америке и Европейскому союзу.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Общество
Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию
Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Шоу-бизнес
Анна Седокова празднует день рождения
Сегодня, 16 декабря, свой день рождения отмечает певица Анна Седокова: ей исполняется 37 лет.