Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.

«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года

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