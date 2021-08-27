Будьте в Плюсе

ЛУКОЙЛ сработал на акционеров

Свободный денежный поток компании увеличился в 3,4 раза, до 275,8 млрд руб.
Коммерсантъ
За полугодие чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" составила 347,2 млрд руб. по сравнению с убытком в 64,7 млрд руб. годом ранее.
Финмаркет
Совет директоров обсудит дивиденды в октябре.
Finam.Ru
Общие дивидендные выплаты "ЛУКОЙЛа" по итогам 2020 года составили 259 рублей на акцию, в том числе промежуточные за 9 месяцев 46 руб./а.
Финмаркет

Подробнее о событии

ЛУКОЙЛ сработал на акционеров
Коммерсантъ17:45
Свободный денежный поток группы «ЛУКОЙЛ» снизился на 31,4%
Правда УрФОвчера в 08:39
Дивдоходность «ЛУКОЙЛа» за 1 полугодие может составить 5,3%
Finam.Ruвчера в 11:20
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО во II квартале выросла на 20.5%
АК&Мвчера в 07:33
Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по МСФО выросла во 2-м квартале на 20,6% по сравнению с 1-м кварталом
Финмаркетвчера в 05:49

Интересное