КоммерсантъЛУКОЙЛ сработал на акционеровСвободный денежный поток компании увеличился в 3,4 раза, до 275,8 млрд руб.КоммерсантъЗа полугодие чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" составила 347,2 млрд руб. по сравнению с убытком в 64,7 млрд руб. годом ранее.ФинмаркетСовет директоров обсудит дивиденды в октябре.Finam.RuОбщие дивидендные выплаты "ЛУКОЙЛа" по итогам 2020 года составили 259 рублей на акцию, в том числе промежуточные за 9 месяцев 46 руб./а.ФинмаркетЧитать далееСвернутьАК&МАК&МПравда УрФОПодробнее о событииЛУКОЙЛ сработал на акционеровКоммерсантъ17:45Свободный денежный поток группы «ЛУКОЙЛ» снизился на 31,4%Правда УрФОвчера в 08:39Дивдоходность «ЛУКОЙЛа» за 1 полугодие может составить 5,3%Finam.Ruвчера в 11:20Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО во II квартале выросла на 20.5%АК&Мвчера в 07:33Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по МСФО выросла во 2-м квартале на 20,6% по сравнению с 1-м кварталомФинмаркетвчера в 05:49Показать ещёОценить7Поделиться