Экономика
КоммерсантъЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше
ЛУКОЙЛ сообщил о пересмотре дивидендной политики. До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
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