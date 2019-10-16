Экономика
КоммерсантъЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше
ЛУКОЙЛ сообщил о пересмотре дивидендной политики. До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
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Музыка
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Росбалт 14 октября в 07:59
Политика
На Украине нашелся первый поддержавший «формулу Штайнмайера» город
Харьковский городской совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поддержал «формулу Штайнмайера».
Lenta.ru 08:15
Политика
Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков
Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия 07:35
Политика
МИД Украины назвал альтернативу отказа от формулы Штайнмайера
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, какова альтернатива формуле Штайнмайера – процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе.
Свободная Пресса вчера в 01:34
Наука
Стариков делают слабыми не мышцы, а нервы
Учёные из Огайо доказали, что дело здесь не только в состоянии мышц, но и в нервах.
Аргументы недели 13 октября в 03:59
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Культура
Ведущие «Орла и решки» спрятали 500 долларов в Калининградской области
Фото предоставлено телеканалом "Пятница" Ведущие телепередачи о путешествиях "Орел и решка" спрятали 500 долларов в Калининградской области.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:12
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Авто
BMW рассекретила седан 2-Series Gran Coupe
Компания BMW обнародовала подробную информацию о новом BMW 2-Series Gran Coupe, который дебютирует в ноябре этого года на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.
Российская газета 08:08
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Футбол
Ла Лига попросила перенести Эль-Классико из Барселоны в Мадрид
ProstoProSport 08:28
Транспорт
Минтранс вместе с ФАС изучат планы «Победы» повысить цены на билеты
Минтранс вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты.
Радио Маяк 07:57
Общество
Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре
Глава SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск по видеоконференцсвязи примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который состоится в Краснодаре.
REGNUM 05:55
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Армия и оружие
Страны ЕС обсудят политику по поставкам оружия в Турцию
Страны-члены Евросоюза договорились координировать политику по поставкам оружия в Турцию в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
Известия 14 октября в 08:36
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»
Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
Коммерсантъ 08:11
Общество
МВД предлагает продавать «красивые» номера через портал госуслуг
По сообщениям агентства «ТАСС», МВД России предложило ввести возможность реализации госномеров через портал госуслуг.
Тарантас Ньюс вчера в 12:50
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Политика
Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине
Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru 07:25
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС вчера в 04:28
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
На покинутой американцами военной базе нашли оскорбительные надписи, адресованные российским военным, передает канал Anna News.
Gorodovoy.spb.ru 08:42