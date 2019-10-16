с чего всё началось

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики. Они предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова стали родителями Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.

Экономика Минэкономразвития расширил перечень отраслей для кредитования МСП Минэкономразвития расширил перечень приоритетных отраслей по программе льготного кредитования МСП, об этом говорится в поступившем в «Известия» релизе.

Авто Volkswagen представил Atlas Cross Sport Компания Volkswagen рассекретила укороченный вариант продающегося в США кроссовера Atlas, который российским покупателям известен под именем Teramont.

Наука Ученые визуализировали корабль голландских контрабандистов, потерпевший крушение в XVII веке В XVII веке Нидерланды и другие европейские страны по решению короля Дании не могли торговать с Исландией, однако голландским контрабандистам удавалось обходить запрет: они приплывали в исландские порты на судах с ложными датскими флагами.

Политика Сербская православная церковь отказалась участвовать в игре Варфоломея Одна из попыток завоевать симпатии местных православных церквей в своих раскольнических амбициях состояла в том, чтобы пригласить сестринскую Сербскую православную церковь отпраздновать 800-летие своей автокефалии в Никее на мероприятии, организованном Вселенским патриархатом.

Футбол Роналду заработал €44,1 млн в 2018 году на рекламе в Instagram Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заработал в 2018 году на рекламе в Instagram €44,1 млн — в два раза больше, чем Лионель Месси, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.

Кино «Джокер» снова возглавил российский прокат Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.

Общество «Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.

Происшествия Суд арестовал новых фигурантов «московского дела» Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.

Армия и оружие Предсказано полное восстановление режима Асада благодаря Трампу После восьми лет гражданской войны в Сирии и сотен тысяч погибших в результате конфликта решение президента США Дональда Трампа вывести войска с севера страны создает условия для восстановления режима сирийского лидера Башара Асада.