Экономика

ВедомостиВедомости«Лукойл» раскрыл принципы новой дивидендной политики

Крупнейшая негосударственная нефтяная компания в России «Лукойл» меняет дивидендную политику, следует из решения ее совета директоров. Компания намерена платить акционерам не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.
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Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила
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