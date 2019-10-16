с чего всё началось

Крупнейшая негосударственная нефтяная компания в России «Лукойл» меняет дивидендную политику, следует из решения ее совета директоров. Компания намерена платить акционерам не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.

Религия Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Политика В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Политика Трамп назвал выступление Пелоси в Белом доме нервным срывом Выступление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Белом доме было больше похоже на нервный срыв, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Политика Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.

Шоу-бизнес У Сергея Жигунова отняли квартиру за долги У звезды сериала «Моя прекрасная няня» отобрали московскую квартиру за долги. Задолженность артиста перед банком составила 38 млн рублей.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Происшествия Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.

Общество Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2 Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».

Общество Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане 16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.

Общество Генпрокуратура начала проверку из-за роста тарифов «Победы» Генпрокуратура России начала проверку из-за информации о подорожании международных авиаперелетов компании "Победа", сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Политика Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, рассказал РБК близкий к руководству совета источник.

Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Происшествия Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Происшествия В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.

Футбол Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.