с чего всё началось

Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики. Компания по-прежнему намерена выплачивать дивиденды своим акционерам дважды в год, но теперь будет направлять на эти выплаты не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.

Общество Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

Происшествия Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.

Общество В России увеличатся выплаты на первого и второго ребенка В России с 2020 года увеличится размер выплат на первого и второго ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Политика Президент Турции оскорбил главу МИД Германии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нелестно высказался в адрес главы германской дипломатии Хайко Мааса.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Общество Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.

Культура В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Здоровье Губернаторы ЦФО обсудили с полпредом нацпроект «Здравоохранение» 16 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в ЦФО.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Происшествия Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни» Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.

Политика Макрон и Меркель приветствуют сдвиги в реализации Минских соглашений Лидеры Франции и Германии приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений.

Политика В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец» Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.

Политика Запад обвинили в давлении на Зеленского Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».

Наука Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Авто На новых автомобилях запретят ездить без номеров С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить на новых автомобилях без госномеров в течение десяти дней после покупки.

Гаджеты Intel Core i9-9900KS разогнали до 5,2 ГГц при всех активных ядрах и воздушном охлаждении Если Intel говорила, что CPU работает на 5,0 ГГц при всех активных ядрах, то энтузиасту удалось поднять частоту до 5,2 ГГц.

Политика В штабе Зеленского перепутали Литву и Латвию Работники офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили о визите украинского лидера в Литву вместо Латвии.