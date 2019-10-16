Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики

Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики. Компания по-прежнему намерена выплачивать дивиденды своим акционерам дважды в год, но теперь будет направлять на эти выплаты не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.
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с чего всё началось
Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила
 пресс-служба компании.
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