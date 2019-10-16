с чего всё началось

Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики. Компания по-прежнему намерена выплачивать дивиденды своим акционерам дважды в год, но теперь будет направлять на эти выплаты не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.

Экономика В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового налога В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ.

Политика Дипломаты Китая теперь обязаны уведомлять об официальных визитах в США Как известно, Китай является не является такой же свободной страной, как и США, и раньше китайские дипломаты могли легко выбираться в более открытое общество в любой момент.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.

Политика Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020» На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Политика Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Гаджеты Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).

Спорт В Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.

Политика МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Культура Сериал «Сваты» переименуют из-за скандала с массовым уходом актеров Продолжение сериала «Сваты» выйдет под другим названием после скандала с массовым уходом актеров.

Общество В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей» В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.

Происшествия В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика В Москве открылся внеочередной Синод РПЦ 17 октября в Москве открылось внеочередное чрезвычайное заседание священного Синода Русской православной церкви.

Общество Telegram согласился приостановить операции по криптовалюте Компания Telegram сообщила нью-йоркскому суду, что готова приостановить запуск блокчейн-платформы и операции по криптовалюте.

Общество Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком Дело против Дубровского МВД расследует в отношении бывшего главы региона уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, сообщил 11 октября адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предыдущего губернатора области Михаила Юревича.

Происшествия Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.

Футбол Смолов: «Мы делаем шоу, я скоро вернусь» 29-летний форвард сборной России продолжает восстанавливаться от травмы, полученной перед перерывом на матчи национальных команд во встрече 12-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1). У Смолова было диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.