Экономика
КоммерсантъLVMH договорилась о покупке Tiffany за $16,2 млрд
LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton объявила сегодня, 25 ноября, об успешном завершении переговоров о слиянии с Tiffany & Co. Стороны подписали соглашение, согласно которому LVMH заплатит за американскую ювелирную компанию $16,2 млрд.
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Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.
— Бернар Арно, французский бизнесменГазета.Ru вчера в 03:20
с чего всё началось
Как сказано в заявлении LVMH, приобретение Tiffany позволит компании укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.Российская газетавчера в 03:59
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Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
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Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России
В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
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Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
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Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
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Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
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Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвуют 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Происшествия
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В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Происшествия
Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на тех судах в Приморье
Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья.
Общество
Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы
Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Спорт
В РУСАДА отреагировали на вероятное отстранение России от Олимпиады
25 ноября появилась информация, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
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Папа Римский направил приветствие Путину
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
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Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»
Три голевые передачи нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина помогли его команде одержать победу в домашнем матч с "Миннесотой" - 3:2. Россиянин помог в основное время отличиться Брэди Шею и переведшему в концовке игру в овертайм Крису Крайдеру, а в дополнительной пятиминутке вместе с Райаном Строумом организовал седьмой гол в сезоне для защитника Энтони Деанджело.
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Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
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Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну
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В Верхней Пышме сотрудники ФСБ нашли тайник с гранатами
Сотрудники ФСБ нашли тайник с грантами. В Верхней Пышме сотрудники ФСБ и МВД обнаружили склад гранта.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.