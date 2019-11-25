с чего всё началось

Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.

LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton объявила сегодня, 25 ноября, об успешном завершении переговоров о слиянии с Tiffany & Co. Стороны подписали соглашение, согласно которому LVMH заплатит за американскую ювелирную компанию $16,2 млрд.

LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16,2 млрд

Происшествия В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.

Политика Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.

Происшествия Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.

Общество В России планируют маркировать домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Политика Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.

Происшествия Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.

Спорт В РУСАДА отреагировали на вероятное отстранение России от Олимпиады 25 ноября появилась информация, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года.