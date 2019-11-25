с чего всё началось

Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.

Как сообщал Reuters, французская компания изначально предлагала Tiffany & Co. $14,5 млрд ($120 за одну акцию), но получила отказ. В итоге ставки были повышены до $135 за акцию, а сумма сделки достигла $16,2 млрд.

Политика Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.

Фигурное катание Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.

Единоборства Уайлдер снова нокаутировал Ортиса Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Авто Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.

Политика Оксана Пушкина потребовала у главы МВД проверить движение «Сорок сороков» Депутат Госдумы Оксана Пушкина и адвокат Константин Добрынин в понедельник направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку «православных активистов», устроивших кампанию в соцсетях против законопроекта о домашнем насилии.

Общество В России запретят продажу алкоголя в новогодние праздники Политик напомнил, что каждый субъект РФ имеет право самостоятельно регулировать время продажи алкоголя, поэтому региональные власти смогут ввести запрет на период новогодних праздников.

Общество В России закончились IP-адреса Интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre сообщил, что IP-адреса протокола IPv4 в Европе, России и на Ближнем Востоке закончились.