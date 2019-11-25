с чего всё началось

Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.

LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton объявила сегодня, 25 ноября, об успешном завершении переговоров о слиянии с Tiffany & Co. Стороны подписали соглашение, согласно которому LVMH заплатит за американскую ювелирную компанию $16,2 млрд.

LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16,2 млрд

Экономика Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.

Энергетика Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наука Занятие любовью помогает мухам улучшить память Специалисты из французского Национального центра научных исследований выяснили, что у «влюблённых» самок мух дрозофил начинает лучше работать память.

Фигурное катание Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.

Происшествия СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.

Футбол Моуринью исключил возможность перехода Ибрагимовича в «Тоттенхэм» Главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью заявил, что нападающий Златан Ибрагимович не перейдет в стан "шпор".

Политика Медведев уволил главу российского мусорного оператора Дмитрий Медведев, глава российского правительства, подписал распоряжение об увольнении Дениса Буцаева, занимавшего должность руководителя госкомпании «Российский экологический оператор».

Общество Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ 23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.