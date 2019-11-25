Экономика
КоммерсантъLVMH договорилась о покупке Tiffany за $16,2 млрд
LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton объявила сегодня, 25 ноября, об успешном завершении переговоров о слиянии с Tiffany & Co. Стороны подписали соглашение, согласно которому LVMH заплатит за американскую ювелирную компанию $16,2 млрд.
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Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.
— Бернар Арно, французский бизнесменГазета.Ru 03:20
с чего всё началось
Как сказано в заявлении LVMH, приобретение Tiffany позволит компании укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.Российская газета03:59
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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от соревнований под национальным флагом сроком на 4 года.
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Энергетика
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Кино
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В Минприроды отреагировали на сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
Происшествия
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Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
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СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Футбол
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Главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью заявил, что нападающий Златан Ибрагимович не перейдет в стан "шпор".
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Алиханов ответил Лукашенко на слова о «своей» Калининградской области
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Дмитрий Медведев, глава российского правительства, подписал распоряжение об увольнении Дениса Буцаева, занимавшего должность руководителя госкомпании «Российский экологический оператор».
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Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Армия и оружие
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Футбол
Егоров поддержал решения судей в матче «Динамо» — «Ростов»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Ростовом" (2:1).
Общество
Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ
23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
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Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.