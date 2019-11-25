Экономика

РБКРБКФранцузская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
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Бернар Арно
Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.
— Бернар Арно, французский бизнесменГазета.Ru 03:20

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