Экономика
РБКФранцузская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
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Мы выражаем огромное уважение и восхищение Tiffany и намерены развивать эту жемчужину с той же самоотверженностью и приверженностью, которую мы применили к каждому из наших Домов.
— Бернар Арно, французский бизнесменГазета.Ru 03:20
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Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.
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