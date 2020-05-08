Коронавирус
Sport24.ruЛа Лига не подтвердила информацию о возобновлении сезона 20 июня
Ла Лига отказалась подтвердить заявление главного тренера «Леганеса» Хавьера Агирре о том, что испанский футбольный сезон возобновится 20 июня после остановки, вызванной пандемией коронавируса.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:18, Ашберн
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08
Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru 05 мая в 18:59
Общество
В Израиле «спалили» программу слежения за гражданами во время пандемии
В Израиле задачу отслеживания контактов пациентов с коронавирусом попыталась решить частная охранная фирма NSO Group, которая известна своими мобильными хакерскими инструментами.
Ридус 20:41
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш 02:37
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Газета.Ru 17:45
Энергетика
Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне.
ТАСС 06:39
Футбол
Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»
«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport 14:25
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку
Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством.
Коммерсантъ 18:53
Здоровье
ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков
Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток.
РИА Новости 05 мая в 22:16
Технологии
В Поронайске снова пытаются построить пункт связи с космосом
Дирекция космодрома "Восточный" решила предпринять четвертую попытку запустить строительство трассового измерительного пункта "Сахалин" в Поронайске.
Сахалин.Инфо 20:29
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
Политика
США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы
Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Коммерсантъ 20:33
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС
«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 вчера в 04:58
Экономика
Половина застройщиков в России могут не сдать новостройки вовремя
Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, который связан с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 16:00
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки.
РИА Новости 19:42
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Общество
Вирусолог напомнил о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн в интервью "Пятому каналу" рассказал о часто забываемом способе распространения новой коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 20:38
Политика
У личного помощника Трампа обнаружен коронавирус
Член военно-морского флота США, который является одним личных помощников президента США Дональда Трампа, получил положительный результат теста на коронавирус.
Национальная служба новостей 13:47
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor вчера в 10:07
Здоровье
Меры по борьбе с коронавирусом усилят на 9 мая в Якутии
В Якутии намерены усилить меры профилактики коронавируса во время празднования Дня Победы.
EastRussia 06:34
Происшествия
На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом
Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 21:05
Здоровье
112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области
7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи.
Телепорт 04:27
Армия и оружие
Разведку у границ России вели 24 иностранных летательных аппарата
Москва, 8 мая 2020, 04:08 — REGNUM На прошедшей неделе 24 летательных аппарата иностранных государств (19 самолётов-разведчиков и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM 21:08
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском 20:47
Общество
Вильфанд предсказал аномальную жару в ряде регионов России
Столбики термометров поднимутся вверх в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 20:59
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02