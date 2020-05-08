Ла Лига отказалась подтвердить заявление главного тренера «Леганеса» Хавьера Агирре о том, что испанский футбольный сезон возобновится 20 июня после остановки, вызванной пандемией коронавируса.

Ла Лига не подтвердила информацию о возобновлении сезона 20 июня

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