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Soccer.ruSoccer.ruЛа Лига не подтвердила возобновление чемпионата Испании 20 июня

Ла Лига не подтвердила информацию главного тренера "Леганеса" Хавьера Агирре, сообщившего о том, что футбольный сезон в Испании должен возобновиться 20 июня. Представитель Ла Лиги подчеркнул, что организация не определилась с датой возобновления Примеры.
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Тренер «Леганеса» Агирре рассказал, что Ла Лига возобновится 20 июня

Sports.ru21:33

Ла Лига не подтвердила возобновление чемпионата Испании 20 июня

Soccer.ru20:09

В Испании отреагировали на информацию о дате возобновления футбольного сезона

Газета.Ru19:41

Ла Лига не имеет утвержденной даты возобновления сезона

Матч ТВ19:35

Ла Лига не подтвердила информацию о возобновлении сезона 20 июня

Sport24.ru19:22

Ла Лига не подтвердила информацию о возобновлении Примеры 20 июня

РИА Новости18:58

Чемпионат Испании планируют возобновить 20 июня

Спорт-Экспресс17:24
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Созданы растения, которые могут светиться

Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
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Общество

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Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
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После снятия ограничений товары и услуги подорожают

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Польский эксперт Камиль Зайончковский считает, что газопровод «Северный поток-2» достроят, но это приведет к подрыву единства и согласованности Евросоюза во внешней политике.
Свободная Пресса 22:27
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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

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Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
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В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
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Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
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Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина

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Жителям Камчатки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19

В Камчатском крае жителям, отказавшимся от перелетов из-за коронавируса, компенсируют штрафы за возврат авиабилетов, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
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Пять стран вслед за ЕС продлили санкции из-за событий на Украине

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Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
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Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина

Как рассказал эксперт, чек может быть использован мошенниками для хищения средств — и покупателя, и магазина.
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Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

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