Коронавирус
Газета.RuЛа Лига объявила о возобновлении тренировок с 4 мая
С 4 мая клубам разрешено проводить тренировки, ради этого Федор Смолов уже вылетел из Москвы в Виго. Однако российскому форварду "Сельты" придется отсидеть две недели в самоизоляции. 12 марта испанская Примера объявила о приостановке розыгрыша из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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У нас есть готовый протокол для защиты здоровья всех участников, мы продолжаем работу над возобновлением сезона. Надеемся, что матчи чемпионата вновь начнут проходить уже с июня и нам удастся завершить сезон этим летом.
— Хавьер Тебас, испанский адвокатРБК 13:19
с чего всё началось
Как сообщается на сайте Ла Лиги, "в соответствии со специальным протоколом, который был составлен лигой совместно с медицинскими экспертами, футболистам разрешено вернуться к индивидуальным тренировкам после медицинского осмотра клубными докторами".Российская газета11:18
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