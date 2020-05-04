с чего всё началось

У нас есть готовый протокол для защиты здоровья всех участников, мы продолжаем работу над возобновлением сезона. Надеемся, что матчи чемпионата вновь начнут проходить уже с июня и нам удастся завершить сезон этим летом.

С 4 мая клубам разрешено проводить тренировки, ради этого Федор Смолов уже вылетел из Москвы в Виго. Однако российскому форварду "Сельты" придется отсидеть две недели в самоизоляции. 12 марта испанская Примера объявила о приостановке розыгрыша из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ла Лига объявила о возобновлении тренировок с 4 мая

Хоккей Анвар Гатиятулин стал главным тренером «Трактора» Новый главный тренер поблагодарил за доверие и отметил, что рад вновь возглавить «черно-белых».

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 2,2K

Общество Electronic Arts проведёт презентацию 12 июня Electronic Arts решила не отказываться от своих планов и 12 июня проведёт цифровое мероприятие EA Play Live.

Происшествия Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 75

Общество ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины. 3

Общество Украина приняла решение ослабить карантин Правительство Украины приняло решение о поэтапном ослаблении карантинных мер. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

Экономика Дворкович: экономический кризис только начинается Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты. 128

Гаджеты Apple выпустила новый Macbook Pro Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном. 13

Путешествия Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. 363

Общество Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции Президент Турции Тайип Эрдоган впервые объявил об ослаблении в стране ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавируса, передает телеканал NTV.

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 863

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 21