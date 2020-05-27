Ла Лига почтит память жертв пандемии коронавируса, когда возобновится футбольный сезон в Испании, сообщает Marca. Ранее правительство Испании официально объявило со среды 10-дневный траур в память о более чем 29 тысячах жертвах пандемии коронавируса в стране.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 3,6K

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Общество Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на одиночном пикете Депутат Московской городской думы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве, об этом он сообщил РБК. 6

Авто Volkswagen будет собирать электромобили Ford Промышленные проекты. одобренные немецкой стороной, - разработка и выпуск городского коммерческого фургона под торговыми марками Volkswagen и Ford, а также электромобилей для европейского рынка; за Ford утвердили разработку и выпуск среднеразмерного пикапа и легкого коммерческого транспорта более высокой грузоподъемности.

Происшествия Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). 75

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Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 419