Коронавирус
РИА НовостиЛа Лига почтит память жертв пандемии коронавируса при рестарте сезона
Ла Лига почтит память жертв пандемии коронавируса, когда возобновится футбольный сезон в Испании, сообщает Marca. Ранее правительство Испании официально объявило со среды 10-дневный траур в память о более чем 29 тысячах жертвах пандемии коронавируса в стране.
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Футбольные матчи в Испании будут приостанавливать в память о жертвах пандемии
NashGorod.ruвчера в 08:47
Матчи чемпионата Испании будут приостанавливать в память о жертвах коронавируса
Советский спорт27 мая в 11:48
Матчи Ла Лиги будут приостанавливать на 20-й минуте в память о жертвах коронавируса
Sport24.ru27 мая в 10:53
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Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Коммерсантъ вчера в 04:57
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru вчера в 04:32
Общество
Министр в Бурятии извинилась за фразу «с голоду еще никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась перед жителями региона, испытывающими материальные трудности из-за последствий пандемии коронавируса, после своих высказываний о том, что в республике «с голоду еще никто не умер».
Известия 05:40
Армия и оружие
В Индии опасаются китайской военной активности на спорных территориях
Прежде всего речь идет о спорной территории Ладакх. Китайские власти недавно приступили к модернизации военной инфраструктуры в этом районе.
ИА Красная Весна 01:58
Общество
Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на одиночном пикете
Депутат Московской городской думы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан на одиночном пикете около здания ГУ МВД по Москве, об этом он сообщил РБК.
РБК 06:30
Политика
Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет
Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
Авто
Volkswagen будет собирать электромобили Ford
Промышленные проекты. одобренные немецкой стороной, - разработка и выпуск городского коммерческого фургона под торговыми марками Volkswagen и Ford, а также электромобилей для европейского рынка; за Ford утвердили разработку и выпуск среднеразмерного пикапа и легкого коммерческого транспорта более высокой грузоподъемности.
Российская газета 06:25
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Политика
Лукашенко назвал коронавирус больше чем болезнью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса «больше чем болезнью» и заявил, что люди одурманены политикой.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
Происшествия
В Волгограде от коронавируса умер врач поликлиники
Скончался врач одной из поликлиник.
КП - Волгоград 06:02
Общество
Режим повышенной готовности в Мурманской области сохранится до 15 июня
В Мурманской области будет продлён режим повышенной готовности до 15 июня.
Би-порт 05:20
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Общество
В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков
Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье, это остудит воздух до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 06:27
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Политика
Порошенко не явился на допросы в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился в пятницу на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
ТАСС 04:28
Здоровье
Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов
В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 06:05
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
Общество
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.
Коммерсантъ 06:33
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Финансы
Трамп сегодня сделает заявление по Китаю: курс доллара падает
Иена оживилась, доллар ослаб, так как рынки нервничают перед пресс-конференцией Трампа по Китаю Иена выросла по отношению к основным валютам в пятницу, так как осторожность инвесторов в преддверии пресс-конференции президента США Дональда Трампа, которая будет посвящена политике Китая в отношении Гонконга, вызвала уход в защитные активы.
Profinance.ru 03:27
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Здоровье
За сутки в России выявили 8 572 заболевших коронавирусом
За все время от COVID-19 в России скончались 4 374 человека. За минувшие сутки выписали из больниц 8 264 человека.
RuNews24.ru 03:47
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Энергетика
Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс вчера в 01:45
Происшествия
Еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, сообщает New York Daily News.
Газета.Ru 05:44