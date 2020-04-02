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ЧемпионатЧемпионатЛа Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов

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Ла Лига приготовила для клубов чемпионата Испании план по возвращению к тренировкам после того, как карантин, связанный с пандемией коронавируса, сообщает AS.
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Испанская лига разработала тренировочный план для возобновления сезона

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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
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