Коронавирус
ЧемпионатЛа Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов
Ла Лига приготовила для клубов чемпионата Испании план по возвращению к тренировкам после того, как карантин, связанный с пандемией коронавируса, сообщает AS.
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СМИ: руководство Ла лиги подготовило план тренировок команд для возобновления сезона
ТАСС Спортвчера в 23:57
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Происшествия
Количество заболевших коронавирусом на Дону увеличилось почти в 2 раза
В Ростовской области количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось почти в два раза и достигло девяти человек.
Общество
В России могут продлить нерабочую неделю
О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Матвиенко объяснила рост продаж водки при дефиците антисептиков
Динамика объясняется нехваткой дезинфицирующих средств, из-за которой водку стали использовать вместо антисептиков.
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в Следственный департамент МВД по делу генералов
Сотрудники СКР и ФСБ проводят обыски в Следственном департаменте МВД по уголовному делу о коррупции, в котором фигурируют генералы полиции.
Политика
Владимир Путин вновь обратится к нации
Напомним, в предыдущий раз президент обращался к нации из-за ситуации с коронавирусом 25 марта.
Экономика
Заявления на пособия по безработице в США подали 6,6 млн человек
За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Политика
Госдеп рассказал об оплате гуманитарной помощи из России
Государственный департамент США рассказал об оплате гуманитарной помощи из России.
Политика
Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
Энергетика
Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной
Экспортная стоимость нефти Urals стала отрицательной. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Экономика
В России принят закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы.
Политика
Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе
Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Общество
В России рассматривают различные сценарии парада Победы
Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Авто
В России Toyota подняла цены на автомобили
Общество
РКН привлечет «Эхо Москвы» к ответственности за фейк о коронавирусе
Роскомнадзор примет решение о привлечении к ответственности редакции радиостанции "Эхо Москвы" за распространение фейков о коронавирусе.
Общество
Здание оптового рынка в пригороде Парижа превратят в морг
Одно из зданий крупного оптового рыночного комплекса в пригороде Парижа Ранжисе в ближайшие дни переоборудуют в морг, передает в четверг газета Parisien.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами
Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу
Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
Шоу-бизнес