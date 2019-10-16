Футбол
ProstoProSportЛа Лига попросила перенести Эль Классико из Барселоны в Мадрид
Испанская Ла Лига обратилась к Федерации футбола страны с просьбой о переносе игры "Барселоны" и "Реала", которая должна пройти 26 октября, в Мадрид, информирует Fоотваll Еsрапа.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:57, Вашингтон
Экономика
В Минтруде разъяснили, как вырастут детские пособия в 2020 году
В 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка станет больше на 7,1 процента и составит 12 тысяч рублей.
Российская газета 06:16
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Российская газета 07:18
Футбол
Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели
Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
Вести.Ru 11:51
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 09:05
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Наука
ИИ помог создать новый материал без единого эксперимента
Хайтек+ вчера в 07:16
Общество
Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме
Илон Маск, глава компании SpaceX, планирует принять участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым».
Блокнот Краснодар 05:29
Экономика
ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики
Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики.
Российская газета 09:55
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество
В закрываемый в Курганской области тубдиспансер приехала полиция
Znak.com вчера в 03:50
Политика
ЕС поддержал украинский план по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава европейского внешнеполитического ведомства Федерика Могерини поддержала предложение своего украинского коллеги Вадима Пристайко в вопросе урегулирования конфликта на востоке страны, сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 14 октября в 14:18
Политика
Путин заявил о новой задаче для ОПК
Российская газета 10:18
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Армия и оружие
Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции
Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru 06:32
Политика
Сербская православная церковь отказалась участвовать в игре Варфоломея
Одна из попыток завоевать симпатии местных православных церквей в своих раскольнических амбициях состояла в том, чтобы пригласить сестринскую Сербскую православную церковь отпраздновать 800-летие своей автокефалии в Никее на мероприятии, организованном Вселенским патриархатом.
REGNUM 14 октября в 11:18
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Футбол
Соболев: «Чтобы вызвали в сборную, нужно работать, а есть вообще не нужно»
Форвард сборной России и самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в интервью для Российской Премьер-лиги рассказал о том, как получил вызов в сборную и как прошел первый сбор с национальной командой.
Bobsoccer 05:55
Общество
Снова вместе: Дженнифер Энистон собрала «Друзей» для фото в Instagram
На первой фотографии в Instagram Дженнифер Энистон предстала со всеми коллегами по сериалу «Друзья» — Кортни Кокс, Мэттом ЛеБланом, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.
Кубань 24 02:58
Культура
Съемки нового сезона сериала «Сваты» оказались под угрозой срыва
Съемки седьмого сезона популярного сериала «Сваты», которые были запланированы на конец этого года, могут оказаться под угрозой срыва.
Don24 12:12
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Lenta.ru вчера в 10:34
Политика
Эрдоган отказался обсуждать Сирию с вице-президентом США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что не будет проводить переговоры по Сирии с вице-президентом США Майком Пенсом, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:03
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09