Испанская Ла Лига обратилась к Федерации футбола страны с просьбой о переносе игры "Барселоны" и "Реала", которая должна пройти 26 октября, в Мадрид, информирует Fоотваll Еsрапа.

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Ла Лига попросила перенести Эль Классико из Барселоны в Мадрид

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Политика Сербская православная церковь отказалась участвовать в игре Варфоломея Одна из попыток завоевать симпатии местных православных церквей в своих раскольнических амбициях состояла в том, чтобы пригласить сестринскую Сербскую православную церковь отпраздновать 800-летие своей автокефалии в Никее на мероприятии, организованном Вселенским патриархатом.

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