Футбол

ProstoProSportProstoProSportЛа Лига попросила перенести Эль Классико из Барселоны в Мадрид

Испанская Ла Лига обратилась к Федерации футбола страны с просьбой о переносе игры "Барселоны" и "Реала", которая должна пройти 26 октября, в Мадрид, информирует Fоотваll Еsрапа.
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Евролига отказала «Барселоне» в просьбе перенести матч с «Альбой»

Sports.ru10:00

«Эль-классико» могут перенести из Барселоны в Мадрид

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Sport24.ru08:25
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:57, Вашингтон
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Почему биатлонистка Подчуфарова сменила сборную России на Словению

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МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

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Экономика

ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики

Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики.
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Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

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В закрываемый в Курганской области тубдиспансер приехала полиция

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ЕС поддержал украинский план по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава европейского внешнеполитического ведомства Федерика Могерини поддержала предложение своего украинского коллеги Вадима Пристайко в вопросе урегулирования конфликта на востоке страны, сообщила «Газета.ru».
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Путин заявил о новой задаче для ОПК

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Ватикан выпустил «умные» четки с функциями фитнес-браслета

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Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

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Армия и оружие

Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции

Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
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Политика

Сербская православная церковь отказалась участвовать в игре Варфоломея

Одна из попыток завоевать симпатии местных православных церквей в своих раскольнических амбициях состояла в том, чтобы пригласить сестринскую Сербскую православную церковь отпраздновать 800-летие своей автокефалии в Никее на мероприятии, организованном Вселенским патриархатом.
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«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
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Соболев: «Чтобы вызвали в сборную, нужно работать, а есть вообще не нужно»

Форвард сборной России и самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в интервью для Российской Премьер-лиги рассказал о том, как получил вызов в сборную и как прошел первый сбор с национальной командой.
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Съемки нового сезона сериала «Сваты» оказались под угрозой срыва

Съемки седьмого сезона популярного сериала «Сваты», которые были запланированы на конец этого года, могут оказаться под угрозой срыва.
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Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
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