Футбол
ВедомостиЛа Лига предложила перенести Эль-Класико из-за протестов в Барселоне
По данным as.com, Ла Лига предлагает игру 26 октября перенести в Мадрид, а матч второго круга, который должен пройти 1 марта в столице Испании, сыграть в Барселоне. Матчи «Барселоны» и «Реала» – одни из самых рейтинговых футбольных трансляций в мире.
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Фигурное катание
Фигуристку Кошевую дисквалифицировали за допинг
Metaratings 05:59
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Политика
Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.
ТАСС 07:38
Политика
Киев требует распустить ДНР и ЛНР
Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
Капитал страны 02:00
Космос
NASA представило новые скафандры для полетов на Луну
Коммерсантъ 06:38
Финансы
Минфин увидел в перекредитовании россиян признаки пирамиды
Перекредитование россиян является пирамидой, так как люди берут новые кредиты не только на сумму основного долга по старым займам, но и на накопленные проценты, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 08:11
Политика
Украине пригрозили поражением в суде по инциденту в Керченском проливе
По словам Новикова, если украинское правосудие признает, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года стал результатом провокации Порошенко, Киев рискует проиграть дело против России.
Lenta.ru 07:50
Общество
Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия
Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
RT на русском 06:29
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском 07:51
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
Lenta.ru вчера в 05:07
Транспорт
Минтранс вместе с ФАС изучат планы «Победы» повысить цены на билеты
Минтранс вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты.
Радио Маяк 07:57
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Политика
Зеленский назвал условие имплементации «формулы Штайнмайера»
« Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе Донбасса, если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, — заявил Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
News.ru 06:54
Армия и оружие
Южная Корея представила макет нового истребителя KF-X
Компания Korea Aerospace Industries (KAI) представила полноразмерный макет собственного истребителя KF-X.
Российская газета вчера в 06:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards
Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Salt Mag 05:41
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.
Российская газета 07:18
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках не насанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:55
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Хоккей
Трамп принял победителя Кубка Стэнли Тарасенко в Белом доме
Хоккейная команда «Сент-Луис Блюз», завоевавшая Кубок Стэнли в июне этого года, традиционно посетила Белый дом и приняла поздравления от президента США Дональда Трампа.
РБК вчера в 21:48
Здоровье
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5. Материнская смертность снизилась почти в пять раз, а младенческая — в 3,6 раза, отметила глава министерства.
РИА Новости 04:04
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика
Встретивший Путина в ОАЭ «кортеж ДПС» сняли на видео
Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский президент находится с визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".
РЕН ТВ вчера в 08:45