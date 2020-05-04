с чего всё началось

Здоровье имеет первостепенное значение, поэтому у нас есть четкий протокол для защиты здоровья всех участников, мы продолжаем работу над возобновлением сезона. Мы надеемся, что матчи чемпионата будут проходить уже в июне и нам удастся закончить сезон-2019/20 этим летом.

Клубам Ла Лиги разрешено вернуться к тренировкам после одобрения министерства спорта страны. Занятия начнутся на этой неделе, сообщается на сайте лиги. После медицинского осмотра в своих клубах футболисты приступят к индивидуальным тренировкам.

Клубы Ла Лиги вернутся к тренировкам на этой неделе

Политика ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса. 44

Политика В Киеве решили усилить состав в трехсторонней контактной группе Украина планирует повысить уровень представительности в трехсторонней Контактной группе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает 4 мая издание «Европейская правда».

Происшествия В Сургуте полиция пресекла вечеринку в ресторане Девять участников закрытой вечерники в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) понесут наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД. 37

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Общество В Подмосковье выявили 150 водителей без пропусков с помощью камер В Московской области системы фотовидеофиксации за четыре дня выявили 150 водителей без цифровых пропусков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. 36

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Общество Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 73

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Гаджеты Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,2K