с чего всё началось

Здоровье имеет первостепенное значение, поэтому у нас есть четкий протокол для защиты здоровья всех участников, мы продолжаем работу над возобновлением сезона. Мы надеемся, что матчи чемпионата будут проходить уже в июне и нам удастся закончить сезон-2019/20 этим летом.

Испанская Ла Лига планирует по возможности возобновить сезон, прерванный из-за ситуации с коронавирусом, в июне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы высшего футбольного дивизиона страны. Отмечается, что клубы Ла Лиги возобновят тренировки на этой неделе.

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Авто Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года. 112

Общество Тридцатый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине Всего с начала пандемии в Сахалинской области зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом .

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Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 4,5K

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Политика Сенатор Джабаров обвинил Daily Mail в русофобии Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на публикацию британского издания Daily Mail о кибератаках со стороны РФ. 213

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,3K

Шоу-бизнес Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес. 35

Происшествия В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м. В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара. 1

Экономика Фондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в конце апреля показали серьёзный рост, отыграв мартовское падение, произошедшее на фоне пандемии коронавируса.

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Политика На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти. 2