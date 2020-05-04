Коронавирус
НТВЛа Лига рассчитывает возобновить сезон в июне
Испанская Ла Лига планирует по возможности возобновить сезон, прерванный из-за ситуации с коронавирусом, в июне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы высшего футбольного дивизиона страны. Отмечается, что клубы Ла Лиги возобновят тренировки на этой неделе.
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Здоровье имеет первостепенное значение, поэтому у нас есть четкий протокол для защиты здоровья всех участников, мы продолжаем работу над возобновлением сезона. Мы надеемся, что матчи чемпионата будут проходить уже в июне и нам удастся закончить сезон-2019/20 этим летом.
— Хавьер Тебас, испанский адвокатНТВ 13:53
с чего всё началось
Как сообщается на сайте Ла Лиги, "в соответствии со специальным протоколом, который был составлен лигой совместно с медицинскими экспертами, футболистам разрешено вернуться к индивидуальным тренировкам после медицинского осмотра клубными докторами".Российская газета11:18
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