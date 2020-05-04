с чего всё началось

Здоровье имеет первостепенное значение, поэтому у нас есть четкий протокол для защиты здоровья всех участников, мы продолжаем работу над возобновлением сезона. Мы надеемся, что матчи чемпионата будут проходить уже в июне и нам удастся закончить сезон-2019/20 этим летом.

Испанская Ла Лига планирует по возможности возобновить сезон, прерванный из-за ситуации с коронавирусом, в июне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы высшего футбольного дивизиона страны. Отмечается, что клубы Ла Лиги возобновят тренировки на этой неделе.

Энергетика Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5% Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. 10

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

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Здоровье Коронавирус унес жизни более четверти миллиона человек во всем мире По последним данным, во всем мире коронавирус выявлен более, чем у 3,5 миллиона человек.

Общество В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 12 – 17 м / с. Такая погода продержится в Москве до вторника, 5 мая, сообщает ГУ МЧС по городу. 36

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