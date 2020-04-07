Коронавирус

Газета.RuГазета.RuLa Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
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La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

РБК18:41

La Stampa потребовала от Минобороны извинений за слова о русофобских фейках

News.ru11:59

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

РИА Новости14:51

Итальянская газета испугалась и обиделась на Минобороны РФ

Московский Комсомолец13:08

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Газета.Ru17:06

Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

Lenta.ru11:11

La Stampa (Италия): обвинения Москвы и наш ответ (La Stampa)

ИноСМИ08:39
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Общество

Рейс из Хабаровска в Сеул за россиянами вновь отложен

Московский Комсомолец 20:02
Общество

У 25 граждан Китая, въехавших через Приморье, выявили коронавирус

Заражение коронавирусом на территории граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено еще у 25 граждан Китая, которые вернулись на родину из Москвы через Владивосток, говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения провинции.
РИА Новости 22:21
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Асфальт снова треснул на Холмском перевале

Асфальт снова треснул на Холмском перевале.
АСТВ 23:24
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 15:14
Общество

Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии

Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
News.ru 18:19
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Общество

Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Российская газета 04:35
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM 10:48
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 22:42
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM 10:06
Общество

В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
ТАСС 23:19
Здоровье

В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек.
Известия 23:10
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
NewInform 05:29
Политика

Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 13:14
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт с гражданами США

Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт «Аэрофлота» с изъявившими желание улететь домой американскими гражданами.
RT на русском 22:09
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Экономика

Рассчитано влияние НДФЛ на доходы с вкладов менее миллиона рублей

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы с вкладов может затронуть депозиты размером менее миллиона рублей.
Lenta.ru 20:55
Экономика

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
Коммерсантъ 18:39
Наука

Вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв

Учеными в последние годы открыто много вирусов достаточно крупных размеров.
ToDay News Ufa 14:06
Игры

CD Projekt RED объявила конкурс по моддингу PC в стилистике Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED анонсировала новый конкурс «Cyber-up Your PC» по моддингу корпуса PC в эстетике Cyberpunk 2077.
Игромания.ру 12:16
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС 20:00
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru 17:31
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости 16:45
Общество

Опубликовано измененное расписание ЕГЭ

На сайте Министерства просвещения опубликован приказ о переносе дат единого государственного экзамена в 2020 году.
Волга-Каспий 02:42
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