Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиLa Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
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La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

РБК18:41

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Газета.Ru17:06

Итальянская газета испугалась и обиделась на Минобороны РФ

Московский Комсомолец13:08

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

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La Stampa потребовала от Минобороны извинений за слова о русофобских фейках

News.ru11:59

Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

Lenta.ru11:11

La Stampa (Италия): обвинения Москвы и наш ответ (La Stampa)

ИноСМИ08:39
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Технологии

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Время Бухгалтера 07:23
Общество

В Минпросвещения не намерены отменять ЕГЭ из-за коронавируса

ТСН24 напоминает, в Госдуме предложили отменить Единый государственный экзамен в 2020 году.
Тульская служба новостей 08:05
Футбол

«Реал» не планирует возвращать Роналду

Мадридский «Реал» не собирается возвращать португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступает за туринский «Ювентус», утверждает AS.
Чемпионат 16:12
Здоровье

Врач объяснил преимущество медицинской маски над респиратором

Медицинские респираторы с клапаном защищают человека от инфекции, но не защищают окружающих, между тем любая медицинская маска защищает от распространения инфекции носителем, сообщил РИА Новости главный хирург Ильинской больницы Михаил Выборный.
РИА Новости 20:31
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Происшествия

В Петербурге суды зарегистрировали 84 дела о нарушении самоизоляции

Мировые суды Петербурга зарегистрировали 84 дела о нарушении режима самоизоляции.
Петербургский дневник 14:41
Экономика

МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса

Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Известия 13:18
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru вчера в 03:17
Кино

Смотрим фильмы и сериалы бесплатно

До конца апреля Кинопоиск HD предоставляет бесплатный доступ ко всем фильмам и сериалам.
Карталинская новь вчера в 00:03
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Технологии

Microsoft Edge стал вторым по популярности настольным браузером

Как сообщает Bleeping Computer, Microsoft Edge сейчас является вторым по популярности настольным веб-браузером.
Популярная механика вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Ревизор.ру 11:00
Общество

В России установили ограничения цен на продажу масок и перчаток

Правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.
Известия вчера в 06:19
Общество

Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Суть событий 01:44
Общество

Рейтинг богатейших россиян возглавил Владимир Потанин

Рейтинг богатейших людей мира по итогам 2019 года опубликовал журнал Forbes.
Вести.Ru 13:20
Технологии

Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5

Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.
REGNUM 17:41
Здоровье

«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
РИА Новости 11:08
Гаджеты

Характеристики Honor 30 Pro опубликованы регулятором

Смартфон построен на базе флагманской однокристальной системы Kirin 990 5G, пользователям предложат версии, которые оснащены 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com 02:30
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Общество

Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Основатель и гендиректор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом.
РБК 19:44
Энергетика

Bloomberg: ОПЕК готовится к радикальному варианту сокращения нефтедобычи

Другим вариантом, анализ которого подготовила ОПЕК, предусматривается отказ от сокращения добычи нефти рядом производителей.
News.ru 19:24
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве

Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Вести.Ru 21:00
Здоровье

В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
RT на русском 21:52
Общество

Ветер в Омской области еще больше усилится

Региональное МЧС со ссылкой на Обь-Иртышское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что ветер, который свирепствует в регионе сейчас, еще больше усилится.
РИА ОмскИнформ 13:05
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв

Lenta.ru 18:09
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

США вернули на родину 45 тысяч своих граждан

Россия возвращает застрявших за рубежом почти 26 тысяч россиян, но не быстро – на сегодня анонсированы только два рейса – из Нью-Йорка и с Мальдив.
Эхо Москвы 20:20
Происшествия

Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.
Твой Иркутск 21:39
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