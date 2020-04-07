Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

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