Коронавирус
РИА НовостиLa Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
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Технологии
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Общество
В Минпросвещения не намерены отменять ЕГЭ из-за коронавируса
ТСН24 напоминает, в Госдуме предложили отменить Единый государственный экзамен в 2020 году.
Футбол
«Реал» не планирует возвращать Роналду
Мадридский «Реал» не собирается возвращать португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступает за туринский «Ювентус», утверждает AS.
Здоровье
Врач объяснил преимущество медицинской маски над респиратором
Медицинские респираторы с клапаном защищают человека от инфекции, но не защищают окружающих, между тем любая медицинская маска защищает от распространения инфекции носителем, сообщил РИА Новости главный хирург Ильинской больницы Михаил Выборный.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
В Петербурге суды зарегистрировали 84 дела о нарушении самоизоляции
Мировые суды Петербурга зарегистрировали 84 дела о нарушении режима самоизоляции.
Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249
Кино
Смотрим фильмы и сериалы бесплатно
До конца апреля Кинопоиск HD предоставляет бесплатный доступ ко всем фильмам и сериалам.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Технологии
Microsoft Edge стал вторым по популярности настольным браузером
Как сообщает Bleeping Computer, Microsoft Edge сейчас является вторым по популярности настольным веб-браузером.
Общество
В России установили ограничения цен на продажу масок и перчаток
Правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Общество
Рейтинг богатейших россиян возглавил Владимир Потанин
Рейтинг богатейших людей мира по итогам 2019 года опубликовал журнал Forbes.
Технологии
Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5
Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.
Здоровье
«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
Гаджеты
Характеристики Honor 30 Pro опубликованы регулятором
Смартфон построен на базе флагманской однокристальной системы Kirin 990 5G, пользователям предложат версии, которые оснащены 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Общество
Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Основатель и гендиректор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом.
Энергетика
Bloomberg: ОПЕК готовится к радикальному варианту сокращения нефтедобычи
Другим вариантом, анализ которого подготовила ОПЕК, предусматривается отказ от сокращения добычи нефти рядом производителей.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве
Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Здоровье
В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом
В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
Общество
Ветер в Омской области еще больше усилится
Региональное МЧС со ссылкой на Обь-Иртышское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что ветер, который свирепствует в регионе сейчас, еще больше усилится.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
США вернули на родину 45 тысяч своих граждан
Россия возвращает застрявших за рубежом почти 26 тысяч россиян, но не быстро – на сегодня анонсированы только два рейса – из Нью-Йорка и с Мальдив.
Происшествия
Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.