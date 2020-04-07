Коронавирус

РБКРБКLa Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
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La Stampa потребовала от Минобороны извинений за слова о русофобских фейках

News.ru11:59

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Газета.Ru17:06

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

РИА Новости14:51

Итальянская газета испугалась и обиделась на Минобороны РФ

Московский Комсомолец13:08

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

РБК18:41

Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

Lenta.ru11:11

La Stampa (Италия): обвинения Москвы и наш ответ (La Stampa)

ИноСМИ08:39
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Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Футбол

ФИФА меняет сроки трансферных окон

Как говорится на сайте организации, точные даты начала и завершения трансферных окон будут объявлены позднее.
Bookmaker-ratings.ru 13:41
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM 10:48
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

РБК 18:05
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:38
Общество

Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа

Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
РИА Новости 18:06
Здоровье

Малышева: коронавирусом будут инфицированы практически все

"Инфицированы по факту будут практически все", - заявила она, добавив, что ситуация будет аналогична вирусу герпеса, который в скрытой форме есть у многих.
Московский Комсомолец 06:44
Политика

Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.
Интерфакс 06:17
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Технологии

Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5

В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Городской портал Новый Нижний 17:00
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Футбол

Роналдиньо вышел на свободу из парагвайской тюрьмы

Бывшая звезда "Барселоны" Роналдиньо и его брат были освобождены из парагвайской тюрьмы после внесения залога в размере 1,6 млн долларов.
Soccer.ru 16:54
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Общество

Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому

На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Evo-rus.com вчера в 02:06
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Систему пропусков для перемещений в самоизоляции вводят в Приморье

Власти Приморского края вводят систему пропусков для тех жителей, кому необходимо работать во время режима обязательной самоизоляции.
Общественное телевидение России вчера в 23:32
Авто

Самый дорогой Lada Xray Cross будет стоить дороже 1 млн рублей

По данным одного из столичных дилеров, на которого ссылается "Российская газета", Lada Xray Cross Instinct будет стоить 1 043 000 рублей, став самым дорогим автомобилем семейства.
Вести.Ru 12:36
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM 11:24
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 05 апреля в 11:30
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Экономика

Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России

Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.
Коммерсантъ 15:36
Футбол

Топ-менеджеры «Ливерпуля» сократили себе зарплату на четверть

На сокращение заработной платы согласились генеральный директор Питер Мур, управляющий директор Билли Хоган и операционный директор Энди Хьюз.
Чемпионат 18:31
Общество

С Уханя полностью сняли транспортную блокаду

Китайские власти полностью восстановили транспортное сообщение с Уханем. Теперь местным жителям разрешается покидать город.
ТК Звезда 18:15
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Армия и оружие

Военные Турции «нейтрализовали» девятерых членов РПК в Сирии

Анкара, 7 апреля 2020, 13:06 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» девятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на северо-западе Сирии, об этом 7 апреля сообщается на официальной странице в Twitter турецкого министерства обороны.
REGNUM 06:06
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