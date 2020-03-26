Коронавирус
Газета.RuLa Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом. Издание в своей публикации ссылается на высокопоставленные источники, при этом не называет их.
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Общество
Лев Лещенко переведен в реанимацию
Общество
В Петербурге закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек
Продолжат работать только автозаправки, продуктовые магазины, аптеки и магазины непродовольственных товаров первой необходимости.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Политика
Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца
Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Экономика
В США зафиксировано рекордное число заявок на пособие по безработице
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 марта, выросло более чем на 3 млн — до 3,283 млн на фоне ситуации с пандемией нового коронавируса Covid-19, сообщило министерство труда страны.
Политика
Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи
Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач Лущик
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
Здоровье
В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом
По данным офтальмологов США, заражение коронавирусом может вызывать, помимо уже известных, новый симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз, о чем информирует издание «Бильд» (Bild).
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о фейке по коронавирусу во ВКонтакте
Генеральная прокуратура РФ примет меры для удаления новой фейковой информации по поводу коронавируса, появившейся в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба ведомства.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Шоу-бизнес
Умерла народная актриса Инна Макарова
Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Общество
BlaBlaCar приостановит работу сервиса в Москве
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar в ночь на 30 марта приостанавливает работу сервиса в Москве по требованию властей города для борьбы с распространением коронавируса, готов ввести аналогичные меры в других регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Авто
Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, будет меньше в размерах и дешевле по цене чем Juke, появится в нашей стране под брендом Datsun.
Шоу-бизнес
Иван Ургант поздравил 74-летнего Евгения Петросяна с рождением сына
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Экономика
Банковские вклады россиян обложат налогом
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
Здоровье
В Кировской области готовят к выпуску дезинфицирующий препарат
Дезинфицирующее средство будет произведено совместно с компанией «Восток» из Омутнинского района.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Экономика
Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи
После прохождения видеоидентификации клиенты смогут открыть финансовые продукты с пониженным уровнем риска: банковские счета и карты к ним, а также персонифицированные электронные кошельки.
Общество
В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома
Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.