Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом. Издание в своей публикации ссылается на высокопоставленные источники, при этом не называет их.

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Общество В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Наука Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.

Экономика В США зафиксировано рекордное число заявок на пособие по безработице Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 марта, выросло более чем на 3 млн — до 3,283 млн на фоне ситуации с пандемией нового коронавируса Covid-19, сообщило министерство труда страны.

Политика Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.

Здоровье В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом По данным офтальмологов США, заражение коронавирусом может вызывать, помимо уже известных, новый симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз, о чем информирует издание «Бильд» (Bild).

Шоу-бизнес Умерла народная актриса Инна Макарова Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.

Общество BlaBlaCar приостановит работу сервиса в Москве Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar в ночь на 30 марта приостанавливает работу сервиса в Москве по требованию властей города для борьбы с распространением коронавируса, готов ввести аналогичные меры в других регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Авто Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, будет меньше в размерах и дешевле по цене чем Juke, появится в нашей стране под брендом Datsun.

Экономика Банковские вклады россиян обложат налогом «Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Общество Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Экономика Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи После прохождения видеоидентификации клиенты смогут открыть финансовые продукты с пониженным уровнем риска: банковские счета и карты к ним, а также персонифицированные электронные кошельки.