Коронавирус

РБКРБКLa Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии

Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны в отличие от того, что поставляет Китай.
Читать в источнике
Комментировать3,4K
с чего всё началось
Абсолютное большинство прибывшей из России в Италию помощи по борьбе с эпидемией коронавируса совершенно бесполезно, сообщила туринская газета La Stampa
 со ссылкой на «высокопоставленные политические источники» в Риме.
Коммерсантъ07:59

Подробнее о событии

La Stampa: 80% российской помощи Италии бесполезно

Коммерсантъ07:59

Пушков отреагировал на критику «бесполезной» российской помощи Италии

РИА Новости12:17

La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии

РБК08:58

Глава Ломбардии оценил сообщения СМИ о «бесполезной помощи» от России

RT на русском12:35

Захарова отреагировала на статью с критикой российских военных в Италии

Газета.Ru07:37

Сенатор Джабаров ответил на критику российской помощи Италии

Национальная служба новостей05:47

La Stampa: 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусом оказались бесполезны

Дождь01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
Общество

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
РИА Новости 06:50
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Известия 00:35
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 25 марта выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с COVID-19.
Инфорос вчера в 06:28
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Политика

Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
RT на русском 11:09
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Наука

Новое соединение может защитить мозг от ионизирующего излучения

Ученые из Института экспериментальной и теоретической биофизики РАН создали соединение, которое может ускорить «починку» поврежденного ионизирующим излучением генома и снизить дисфункцию митохондрий в нормальных тканях после облучения.
Индикатор 09:56
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Газета.Ru 11:55
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Максимальный штраф для граждан-нарушителей карантина в России составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организации — один миллион.
Lenta.ru 11:47
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Здоровье

Министр здравоохранения Астраханской области сделал срочное заявление

Сегодня в Астрахани, как гром среди ясного неба, пронеслась новость о том, что в регионе зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Astrakhanpost.ru 11:20
Здоровье

В Вологодской области объявлен карантин по коронавирусу

Губернатор области Олег Кувшинников сегодня на заседании оперативного штаба объявил в регионе карантин.
Медиа-Центр 35media.ru 11:53
Наука

Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Evo-rus.com 09:04
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
Известия 11:00
Общество

Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года

Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Марийская правда 11:40
Единоборства

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в первом тяжёлом весе Джон Джонс был арестован в Альбукерке.
RT на русском 13:24
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия

МЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске, по предварительным данным, произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Челябинской области.
Газета.Ru 12:53
Общество

Губернатор Воронежской области – воронежцам: «Лучше дома»

Воронеж, 26 марта 2020, 19:07 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с обращением к жителям региона 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 12:07
Экономика

Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
Shraibikus News 10:20
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных

Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
Общественная служба новостей 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное