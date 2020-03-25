Коронавирус
РБКLa Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии
Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны в отличие от того, что поставляет Китай.
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с чего всё началось
Абсолютное большинство прибывшей из России в Италию помощи по борьбе с эпидемией коронавируса совершенно бесполезно, сообщила туринская газета La Stampa со ссылкой на «высокопоставленные политические источники» в Риме.Коммерсантъ07:59
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Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
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Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
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Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
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За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Максимальный штраф для граждан-нарушителей карантина в России составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организации — один миллион.
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Министр здравоохранения Астраханской области сделал срочное заявление
Сегодня в Астрахани, как гром среди ясного неба, пронеслась новость о том, что в регионе зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
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Губернатор области Олег Кувшинников сегодня на заседании оперативного штаба объявил в регионе карантин.
Наука
Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом
Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Общество
Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом
Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
Общество
Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в первом тяжёлом весе Джон Джонс был арестован в Альбукерке.
Происшествия
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МЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске, по предварительным данным, произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Челябинской области.
Общество
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Экономика
Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных
Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.