с чего всё началось

Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны в отличие от того, что поставляет Китай.

Экономика Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.

Общество В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.

Политика Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса «Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.

Наука Новое соединение может защитить мозг от ионизирующего излучения Ученые из Института экспериментальной и теоретической биофизики РАН создали соединение, которое может ускорить «починку» поврежденного ионизирующим излучением генома и снизить дисфункцию митохондрий в нормальных тканях после облучения.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Происшествия На Кубе умер россиянин с коронавирусом Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Здоровье Министр здравоохранения Астраханской области сделал срочное заявление Сегодня в Астрахани, как гром среди ясного неба, пронеслась новость о том, что в регионе зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Политика Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Общество Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.

Происшествия МЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске Взрыв в жилом доме в Магнитогорске, по предварительным данным, произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Челябинской области.