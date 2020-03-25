с чего всё началось

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом. Издание в своей публикации ссылается на высокопоставленные источники, при этом не называет их.

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Общество В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.

Общество Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.

Общество Рост безработицы в США побил все рекорды Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Экономика В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам Президент РФ Владимир Путин не указал, что введение новых налогов на проценты по вкладам и на выводимые за рубеж средства является временной мерой на период вызванного коронавирусом кризиса, он не обозначил конкретных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776 Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».

Общество Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров Минобороны к 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Политика США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму» Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о заражении военных в Италии Никто из российских военнослужащих, прибывших в Италию для борьбы с коронавирусом, не заразился, все здоровы и готовы к работе, заявил на брифинге заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.

Здоровье Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.

Происшествия Россиянин умер на Кубе от коронавируса Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.