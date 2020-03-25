Коронавирус
Газета.RuLa Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом. Издание в своей публикации ссылается на высокопоставленные источники, при этом не называет их.
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с чего всё началось
Абсолютное большинство прибывшей из России в Италию помощи по борьбе с эпидемией коронавируса совершенно бесполезно, сообщила туринская газета La Stampa со ссылкой на «высокопоставленные политические источники» в Риме.Коммерсантъ07:59
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