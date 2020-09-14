Лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Навального
Власти Германии заявили, что в анализах Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Медики из Франции и Швеции провели повторный анализ проб, который подтвердил результаты первого исследования.В источнике
С чего всё началось
Лаборатории Франции и Швеции осуществили повторный анализ проб Навального и подтвердили, что оппозиционер был отравлен веществом группы «Новичок», сообщил спикер канцлера ФРГ Штефен Зайберт, сообщается на сайте
правительства Германии.
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Независимая газетавчера в 11:13