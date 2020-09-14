Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Телеканал 360°
Телеканал 360°

Лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Навального

Власти Германии заявили, что в анализах Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Медики из Франции и Швеции провели повторный анализ проб, который подтвердил результаты первого исследования.В источнике
С чего всё началось
Лаборатории Франции и Швеции осуществили повторный анализ проб Навального и подтвердили, что оппозиционер был отравлен веществом группы «Новичок», сообщил спикер канцлера ФРГ Штефен Зайберт, сообщается на сайте
 правительства Германии.
Московский Комсомолец04:37
Подробнее о событии
Росбалт

Еще две лаборатории поделились результатами проверки проб Навального

Росбалт05:05
RT на русском

В ФРГ заявили об исследовании проб Навального в трёх лабораториях

RT на русском04:50
РИА Новости

В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

РИА Новости04:44
ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что три лаборатории в ЕС подтвердили «Новичок» в анализах Навального

ТАСС04:38
Интерфакс

Лаборатории и ОЗХО брали пробы у Навального самостоятельно

Интерфакс07:13
Вести.Ru

Эксперты из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком»

Вести.Ru04:45
Независимая газета

Казус Навального стал пробным камнем для российских и немецких дипломатов

Независимая газетавчера в 11:13

В Британии заявили об опасности ракеты «Буревестник»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новостивчера в 09:48
1,3K

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
139

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
19