Лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Навального
Власти Германии заявили, что в анализах Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Медики из Франции и Швеции провели повторный анализ проб, который подтвердил результаты первого исследования.В источнике
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Отравление Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции
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