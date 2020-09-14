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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Навального

Власти Германии заявили, что в анализах Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Медики из Франции и Швеции провели повторный анализ проб, который подтвердил результаты первого исследования.В источнике
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РИА Новости

В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

РИА Новостивчера в 04:55
Московский Комсомолец

Отравление Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции

Московский Комсомолец17:05
Взгляд.ру

В Бундестаге уличили правительство ФРГ в отсутствии логики в истории с Навальным

Взгляд.рувчера в 07:46
Lenta.ru

В Совфеде усомнились в последовательности позиции Германии по Навальному

Lenta.ru17:31
ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что три лаборатории в ЕС подтвердили «Новичок» в анализах Навального

ТАССвчера в 04:39
Вести.Ru

Эксперты из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком»

Вести.Ruвчера в 04:45
Независимая газета

Казус Навального стал пробным камнем для российских и немецких дипломатов

Независимая газета13 сентября в 11:13

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 12:01
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22