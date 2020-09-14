Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Телеканал 360°
Телеканал 360°

Лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Навального

Власти Германии заявили, что в анализах Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Медики из Франции и Швеции провели повторный анализ проб, который подтвердил результаты первого исследования.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Совфеде усомнились в последовательности позиции Германии по Навальному

Lenta.ru17:31
Московский Комсомолец

Отравление Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции

Московский Комсомолец17:05
Вести.Ru

Эксперты из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком»

Вести.Ruвчера в 04:45
ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что три лаборатории в ЕС подтвердили «Новичок» в анализах Навального

ТАССвчера в 04:39
РИА Новости

В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

РИА Новостивчера в 04:55
Взгляд.ру

В Бундестаге уличили правительство ФРГ в отсутствии логики в истории с Навальным

Взгляд.рувчера в 07:46
Независимая газета

Казус Навального стал пробным камнем для российских и немецких дипломатов

Независимая газета13 сентября в 11:13

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Газета.Ruвчера в 13:22

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
2,7K

Россия открыла границу с Южной Осетией

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
РБК02:07
27

Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 12:01
156

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газетавчера в 08:10
274

Шесть человек погибли в столкновении «Лады» с фурой в Удмуртии

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).
Вести.Ru01:26
21

В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
8