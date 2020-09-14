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РИА Новости
РИА Новости

Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального

ФРГ привлекла Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проверки анализов проб Алексея Навального. Власти Германии сообщили, что специалисты ОЗХО взяли образцы и направили их для исследования в "референтные лаборатории" с целью независимой перепроверки данных, полученных в ФРГ.В источнике
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Московский Комсомолец

Отравление Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции

Московский Комсомолец17:05
Lenta.ru

В Совфеде усомнились в последовательности позиции Германии по Навальному

Lenta.ru17:31
Независимая газета

Казус Навального стал пробным камнем для российских и немецких дипломатов

Независимая газета13 сентября в 11:13
Взгляд.ру

В Бундестаге уличили правительство ФРГ в отсутствии логики в истории с Навальным

Взгляд.рувчера в 07:46
ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что три лаборатории в ЕС подтвердили «Новичок» в анализах Навального

ТАССвчера в 04:39
Вести.Ru

Эксперты из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком»

Вести.Ruвчера в 04:45
РИА Новости

Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального

РИА Новостивчера в 10:00

Samsung улучшила камеру Galaxy Note 20 Ultra

Samsung выпустила флагманские смартфоны Galaxy Note 20 в августе этого года, но за этой время вышло уже две обновления, а на этой неделе началось распространение третьей прошивки для Note 20 Ultra, которая улучшает работу камеры устройства, а также повышает общую производительность.
iXBT.com00:09

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
5

В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Россия рефинансирует госдолг Белоруссии Президент России Владимир Путин заявил действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко, что согласен предоставить кредит республике в размере 1,5 миллиарда долларов.
Lenta.ruвчера в 13:37
23

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАССвчера в 03:59
25

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Продажи нового iPhone 12 могут начаться уже 16 сентября

Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые китайские инсайдеры утверждают, что сразу же на следующий день после презентации iPhone 12, то есть шестнадцатого сентября текущего года, могут начаться продажи нового мобильного устройства.
ToDay News Ufa17:58
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьервчера в 08:10
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Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT newsвчера в 06:13
21

Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Интерфаксвчера в 03:17
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