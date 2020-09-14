Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального
ФРГ привлекла Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проверки анализов проб Алексея Навального. Власти Германии сообщили, что специалисты ОЗХО взяли образцы и направили их для исследования в "референтные лаборатории" с целью независимой перепроверки данных, полученных в ФРГ.В источнике
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