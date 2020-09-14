Samsung улучшила камеру Galaxy Note 20 Ultra

Samsung выпустила флагманские смартфоны Galaxy Note 20 в августе этого года, но за этой время вышло уже две обновления, а на этой неделе началось распространение третьей прошивки для Note 20 Ultra, которая улучшает работу камеры устройства, а также повышает общую производительность.