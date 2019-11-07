Происшествия
ODDS.ruЛацио — Селтик 1:2
Чиро Иммобиле
|7′
|39′
Джеймс Форрест
Фелипе Кайседо
|42′
|51′
Скотт Браун
Хони Родригес
Сенад Лулич
|58′
Лукас Лейва
Луис Альберто
|58′
|77′
Райан Кристи
Жюль-Оливье Нтчам
Денис Вавро
Валон Бериша
|82′
|83′
Хатем Абд Эльхамед
Нир Битон
|89′
Джеймс Форрест
Моритц Бауэр
|90′+5′
Жюль-Оливье Нтчам
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
3
Фелипе
7
Бериша
33
Ачерби
29
Лаццари
16
Пароло
10
Альберто
21
Милинкович-Савич
19
Лулич
20
Кайседо
17
Иммобиле
67
Форстер
6
Битон
2
Жюльен
35
Айер
15
Хэйс
13
Бауэр
8
Браун
21
Нтчам
42
Макгрегор
27
Эльюнусси
22
Эдуар
Селтик
Расстановка 4‑5‑1
В английской прессе сообщают, что лица нападавших были скрыты масками, а ножевые удары были нанесены в ногу. Сейчас пострадавшие находятся в одной из больниц Рима, их жизни ничего не угрожает. Отметим, что фанаты «Лацио» известны своими ультраправыми взглядами.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 23:33, Вашингтон
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