Происшествия

ODDS.ruODDS.ruЛацио — Селтик 1:2

Лацио — Селтик
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
Чиро Иммобиле
7′
39′
Джеймс Форрест
Фелипе Кайседо
42′
51′
Скотт Браун
Хони Родригес
Сенад Лулич
58′
Лукас Лейва
Луис Альберто
58′
77′
Райан Кристи
Жюль-Оливье Нтчам
Денис Вавро
Валон Бериша
82′
83′
Хатем Абд Эльхамед
Нир Битон
89′
Джеймс Форрест
Моритц Бауэр
90′+5′
Жюль-Оливье Нтчам
В английской прессе сообщают, что лица нападавших были скрыты масками, а ножевые удары были нанесены в ногу. Сейчас пострадавшие находятся в одной из больниц Рима, их жизни ничего не угрожает. Отметим, что фанаты «Лацио» известны своими ультраправыми взглядами.
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