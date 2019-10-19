Футбол
Евро-футбол.ру«Лацио» отобрал победу у «Аталанты», проигрывая со счётом 0:3
Публика на «Стадио Олимпико» забилась в экстазе на 90-й минуте, когда Чиро Иммобиле сравнял счет с 11-метровой отметки - 3:3. «Аталанта» упустила шанс догнать «Ювентус», «Лацио» догнал «Рому» на пятом месте.
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«Аталанта» упустила победу над «Лацио», ведя после первого тайма в три мяча
Советский спортвчера в 11:31
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