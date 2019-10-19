Футбол
Евро-футбол.ру«Лацио» отобрал победу у «Аталанты», проигрывая со счётом 0:3
Публика на «Стадио Олимпико» забилась в экстазе на 90-й минуте, когда Чиро Иммобиле сравнял счет с 11-метровой отметки - 3:3. «Аталанта» упустила шанс догнать «Ювентус», «Лацио» догнал «Рому» на пятом месте.
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Под Киевом полицейские четыре часа пытали мужчину
Продолжались эти издевательства около четырёх часов.
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ФРС начинает принудительное ослабление доллара США
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Космос
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NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
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Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший с Пхукета в Москву, экстренно сел в Казани из-за смерти годовалого ребенка, передает Life.ru.
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Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
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Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Происшествия
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Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
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Названа рублевая цена BMW 2-Series Gran Coupe
Напомним, 2-Series Gran Coupe была рассекречена в среду, а публичный дебют модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце ноября.
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Происшествия
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"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
Происшествия
Макгрегор вновь обвиняется в сексуальном насилии
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь оказался под следствием из-за сексуального насилия, сообщает TMZ.
Культура
В сети появился новый трейлер Death Stranding на японском языке
Авто
Раскрыли внешность первого кроссовера Aston Martin DBX
Специалисты считают, что также возможно появление Aston Martin DBX с более мощным двигателем V12 объемом 5,2 литра и отдачей 750 л.с. Еще до премьеры кроссовера, компания Aston Martin представила ряд комплектов дополнительного оснащения.
Шоу-бизнес
Екатерина Гордон попала в серьезную аварию накануне дня рождения
Телеведущая Екатерина Гордон, которой сегодня исполнилось 39 лет, накануне своего дня рождения попала в автомобильную аварию.
Здоровье
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
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Россия и Сербия подписали более десяти новых соглашений
Россия и Сербия по итогам официального визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Белград подписали более десяти новых соглашений.
Происшествия
СК провел обыски в компании, рабочие которой погибли при прорыве дамбы
На сайте Следственного комитета (СК) России была представлена информация о том, что сотрудники ведомства провели обыски в офисе золотодобывающей организации, рабочие которой погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.
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Космос
Бывшим ученым NASA сделано заявление о присутствии жизни на Марсе
Наука
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Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
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Двойника Зеленского нашли в Москве
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.