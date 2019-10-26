Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Лацио» вырвал победу над «Фиорентиной»

«Фиорентина» проиграла «Лацио» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:2. Первый гол в поединке забил хавбек римлян Хоакин Корреа на 22-й минуте. Уже спустя шесть минут Федерико Кьеза уравнял шансы команд.
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«Фиорентина» — «Лацио»: сумеют ли «фиалки» победить?

Все про Спорт ру26 октября в 13:04

«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч чемпионата Италии 27 октября

LiveSport.ru26 октября в 20:59

«Фиорентина» - «Лацио» - прогноз и ставка на матч 9-го тура Серии А

ODDS.ru25 октября в 04:39

«Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»

Спорт-Экспрессвчера в 17:47

Гол Иммобиле на 89-й минуте принёс «Лацио» победу в матче с «Фиорентиной»

Чемпионатвчера в 17:47

Гол Иммобиле в концовке принес «Лацио» победу над «Фиорентиной»

Sport24.ruвчера в 17:48

«Лацио» в гостях обыграл «Фиорентину»

Sportbox.RUвчера в 17:47
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Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Путешествия

Крым побил рекорд по турпотоку – Аксёнов

Показатели туристического потока в Крым в 2019 году оказались выше данных рекордного 2018 года, сообщил на страницах в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов 28 октября.
REGNUM 03:42
Транспорт

СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург

"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.
РИА Новости вчера в 22:43
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика

В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском вчера в 18:59
Общество

В России удалось остановить разрушение сельской медицины — Скворцова

REGNUM 02:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри на публике ущипнул Кейт Миддлтон за «пятую точку»

После женитьбы на Меган Маркл герцог Сассекский «остепенился» и не допускает шалостей в отношении невестки, которую однажды на публике даже ущипнул за «пятую точку».
Актуальные Новости вчера в 13:27
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории", - приводят слова Трояна на странице министерства внутренних дел Украины в Facebook.
Газета.Ru 03:02
Общество

Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование

Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов.
Российская газета 02:46
Шоу-бизнес

Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия вчера в 08:47
Политика

США собрались выйти из Договора по открытому небу

Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Взгляд.ру вчера в 11:07
Общество

Графику Call of Duty: Modern Warfare сравнили на разных настройках

Call of Duty: Modern Warfare поддерживает трассировку лучей.
Ferra вчера в 12:50
Происшествия

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Культура

Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
ТАСС вчера в 23:47
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855

Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Происшествия

Пропавший подросток из Бердска найден мертвым

Найдено тело пропавшего школьника из Бердска. Информация об этом появилась на странице в социальной сети поискового отряда "Лиза Алерт".
Народные новости вчера в 23:15
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru вчера в 02:43
Армия и оружие

Террористы ИГИЛ выбрали нового лидера после убийства Багдади

URA.Ru вчера в 19:02
Здоровье

Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России

РБК 03:42
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Гаджеты

Телевизоры LG обзаведутся загнутым на края дисплеем

Речь идёт о том, чтобы оснащать телевизоры плоским экраном, у которого будут загибаться лишь края.
3DNews 03:27
Политика

Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Известия вчера в 23:48
Экономика

Выручка «Ленты» в III квартале снизилась на 0,4%

По итогам 9 месяцев 2019 года выручка ритейлера выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,5 млрд рублей.
Rambler News Service 03:35
Здоровье

Елена Малышева раскрыла рецепт противоракового чая

Вечерний курьер вчера в 16:30
Общество

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Наука

Ученые выяснили, что находится внутри древнеегипетской мумии кошки

Французские ученые выяснили, что скрывается внутри древнеегипетской мумии кошки, не разрушая ее целостности.
OAnews 02:34
Политика

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 10:33
Общество

Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева

Регион online 26 октября в 13:03
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
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