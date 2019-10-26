Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Лацио» вырвал победу над «Фиорентиной»

«Фиорентина» проиграла «Лацио» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:2. Первый гол в поединке забил хавбек римлян Хоакин Корреа на 22-й минуте. Уже спустя шесть минут Федерико Кьеза уравнял шансы команд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Фиорентина» — «Лацио»: сумеют ли «фиалки» победить?

Все про Спорт рувчера в 13:04

«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч чемпионата Италии 27 октября

LiveSport.ruвчера в 20:59

«Фиорентина» - «Лацио» - прогноз и ставка на матч 9-го тура Серии А

ODDS.ru25 октября в 04:39

«Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»

Спорт-Экспресс17:47

Гол Иммобиле на 89-й минуте принёс «Лацио» победу в матче с «Фиорентиной»

Чемпионат17:47

Рибери дважды толкнул судью после игры с «Лацио». Его остановили представители «Фиорентины»

Sport24.ru18:22

«Лацио» в гостях обыграл «Фиорентину»

Sportbox.RU17:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Армия и оружие

NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен

Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
Ведомости 15:45
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Политика

В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Культура

В Тамбове состоится фестиваль «Синяя птица»

17 ноября в 16:00 состоится концерт-посвящение легендарному солисту ВИА "Синяя птица" Сергею Дроздову.
Онлайн Тамбов.ру 03:00
Общество

Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей

Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
REGNUM 19:58
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM 14:36
Космос

NASA отправит на Венеру огнеупорный космический аппарат

Обычные земные космические аппараты не могут находиться на ней долгое время.
Экономика сегодня 13:57
Политика

Разговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку

URA.Ru 06:36
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Известия 18:54
Политика

Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция

Комментируя ситуацию Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчеркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
REGNUM 19:57
Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова вопреки традиции показала фото мужа

Дарья Мельникова почти никогда не делится подробностями личной жизни. Со своим мужем Артуром Смольяниновым она сыграла свадьбу в 2013 году.
Телепрограмма 13:46
Космос

Астрономы нашли самую древнюю галактику

TV BRICS 25 октября в 04:16
Армия и оружие

Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Наука

Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок

Удар56 10:12
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге

В Роспотребнадзоре предупредили, что вакцины от заболевания нет, именно поэтому в ведомстве просят туристов, прибывших из стран с тропическим климатом, при повышении температуры сразу обращаться ко врачу, пишет газета «Известия».
Комсомольская правда 25 октября в 05:05
Армия и оружие

В НАТО появится новое командование из стран ЕС

Росбалт вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
Экономика

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия 19:54
Технологии

Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК 17:18
Футбол

Евгений Савин: «Будет круто, если „Крылья“ закончат сезон в десятке»

"Крылья" играли достойно, но "Зенит" победил заслуженно, - сказал Савин.
СитиТрафик 10:46
Политика

Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии

На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
РИА Новости 07:14
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе

Чемпионат 17:56
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

ТАСС 15:05
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное