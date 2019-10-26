Футбол
ProstoProSport«Лацио» вырвал победу над «Фиорентиной»
«Фиорентина» проиграла «Лацио» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:2. Первый гол в поединке забил хавбек римлян Хоакин Корреа на 22-й минуте. Уже спустя шесть минут Федерико Кьеза уравнял шансы команд.
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«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч чемпионата Италии 27 октября
LiveSport.ruвчера в 20:59
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Культура
29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»
Aobe.ru вчера в 11:35
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Армия и оружие
NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен
Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
Ведомости 15:45
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Культура
В Тамбове состоится фестиваль «Синяя птица»
17 ноября в 16:00 состоится концерт-посвящение легендарному солисту ВИА "Синяя птица" Сергею Дроздову.
Онлайн Тамбов.ру 03:00
Общество
Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей
Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
REGNUM 19:58
Космос
NASA отправит на Венеру огнеупорный космический аппарат
Обычные земные космические аппараты не могут находиться на ней долгое время.
Экономика сегодня 13:57
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Известия 18:54
Политика
Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция
Комментируя ситуацию Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчеркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
REGNUM 19:57
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова вопреки традиции показала фото мужа
Дарья Мельникова почти никогда не делится подробностями личной жизни. Со своим мужем Артуром Смольяниновым она сыграла свадьбу в 2013 году.
Телепрограмма 13:46
Космос
Астрономы нашли самую древнюю галактику
TV BRICS 25 октября в 04:16
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
В Роспотребнадзоре предупредили, что вакцины от заболевания нет, именно поэтому в ведомстве просят туристов, прибывших из стран с тропическим климатом, при повышении температуры сразу обращаться ко врачу, пишет газета «Известия».
Комсомольская правда 25 октября в 05:05
Армия и оружие
В НАТО появится новое командование из стран ЕС
Росбалт вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия 19:54
Технологии
Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта
Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК 17:18
Футбол
Евгений Савин: «Будет круто, если „Крылья“ закончат сезон в десятке»
"Крылья" играли достойно, но "Зенит" победил заслуженно, - сказал Савин.
СитиТрафик 10:46
Политика
Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
РИА Новости 07:14